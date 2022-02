Travaux en hauteur : Acro BTP rejoint le groupe Jarnias

Le groupe Jarnias, spécialiste des travaux en hauteur et difficiles d'accès depuis près de 30 ans, annonce avoir pris une participation majoritaire dans le capital du groupe Acro BTP, spécialisé dans les travaux publics d'accès difficile en montagne, et qui comprend Acro BTP France, Acro BTP Suisse, et ABM Aravis.

Créé en 1993, le groupe Jarnias a travaillé sur des monuments et sites emblématiques, notamment pour démonter l'échafaudage de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie, mais aussi sur la tour Eifflel, le château de Versailles, le Grand Palais, ou encore le stade de France.

Le groupe dispose par ailleurs de son propre centre de formation au métier de cordiste, avec plus de 1 000 personnes formées chaque année.

Ces dernières années, le groupe a vu sa croissance s'accélérer, passant de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et 25 collaborateurs en 2011, à 20 millions d'euros de CA et 100 collaborateurs dix ans plus tard.

Ce lundi 31 janvier, Jarnias a annoncé une prise de participation majoritaire dans le capital du groupe Acro BTP. Ce dernier, qui comprend Acro BTP France, Acro BTP Suisse, et ABM Aravis, a été créé en 1999 à Passy, aux pieds du Mont-Blanc.

Spécialisé dans les travaux d'accès difficile en montagne, Acro BTP travaille notamment pour le confortement, le soutènement et la stabilisation de terrain en milieu montagneux, mais aussi sur des ouvrages de génie civil en altitude.

Le groupe dispose de son propre bureau d'études, et propose depuis 2010 « AcroSols », une solution qui permet de stabiliser des terrains sans travaux de terrassement et de créer des pistes grâce à une structure métallique légère et facile à mettre en œuvre.

Acro BTP et ABM Aravis comptent aujourd'hui 70 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2021.

Élargir les expertises et se déployer à l'international

Grâce à cette prise de participation majoritaire, le groupe Jarnias entend élargir ses domaines d'expertises et remporter de nouveaux projets à l'échelle nationale et internationale.

« Nous recherchions, des passionnés, des experts qui partagent nos valeurs : performance, sécurité et détermination. Nous les avons trouvés chez Acro BTP. En mutualisant nos compétences expertes, nous allons aller plus vite et plus loin ! La Tour Eiffel, Notre Dame de Paris et maintenant le Mont Blanc. Ce sont des symboles forts qui nous obligent à nous dépasser et à aller chercher de nouveaux défis demain en Europe et à l’international », s'est réjoui Xavier Rodriguez, ancien cordiste devenu PDG du groupe Jarnias.

À noter que Julien Baud, président d'Acro BTP, devient directeur technique travaux spéciaux en recherche et innovation au sein du groupe Jarnias. Il sera en charge, avec le bureau d'études, des importants projets nationaux et internationaux.

Ce rapprochement permettra également de favoriser la mobilité pour les collaborateurs, qui pourront soit se rapprocher d'un environnement plus urbain, soit plus montagnard, et même s'installer à Genève.

Claire Lemonnier