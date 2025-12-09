Si les gravats pouvaient écrire au père Noël, voici ce qu’ils diraient
Ecominéro milite pour une séparation des deux catégories de la REP PMCB
Avec plus de 4 500 points de collecte, Ecominéro recycle déjà 90 % des déchets minéraux du bâtiment en France et appelle à une refonte de la REP. Selon l'organisation, elle pourrait ainsI optimiser la...
La REP Bâtiment : ça fonctionne !
Ecominéro a dépassé les objectifs de la REP PMCB (responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction pour le bâtiment) pour 2024, même les plus ambitieux d’entre eux en termes...
REinventons : l’événement de l’économie circulaire du bâtiment
Ecominéro organise l’événement REinventons le 20 novembre à Paris : rendez-vous clé de la REP Bâtiment pour les acteurs des produits et matériaux inertes.
« Mon beau parpaing » : le nouveau spot publicitaire d’Écominéro
L’éco-organisme Ecominéro démarré une campagne radio et vidéo à l’approche de Noël. Le but : promouvoir la gratuité de ses services de dépôt des déchets inertes, au 1er janvier 2024.