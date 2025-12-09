Podcast
Si les gravats pouvaient écrire au père Noël, voici ce qu’ils diraient

Publié le 09 décembre 2025

Pour cette fin d’année, Ecominéro a imaginé une campagne qui donne la parole à celles et ceux qu’on n’entend jamais : les déchets inertes abandonnés dans la nature. À travers un film conçu avec l’agence Creapills, parpaings, briques et sanitaires prennent vie pour raconter leur quotidien… et exprimer une volonté simple : être enfin recyclés.

 

La REP Bâtiment : ça fonctionne !

ECOMINÉRO

Ecominéro a dépassé les objectifs de la REP PMCB (responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction pour le bâtiment) pour 2024, même les plus ambitieux d’entre eux en termes...

