5 rencontres et une exposition pour fêter les 140 ans du SCMF

À l’occasion de ses 140 ans, le Syndicat de la Construction Métallique de France (SCMF) organise 5 rencontres régionales. En parallèle, une exposition itinérante retracera l’évolution de la filière depuis 1886, tout en mettant en lumière les défis qui l’attendent.

Pour célèbrer ses 140 ans d’existence, le Syndicat de la Construction Métallique de France (SCMF) annonce cinq rencontres régionales et le lancement d’une exposition itinérante en cette fin d’année 2026.



5 rencontres régionales ouvertes aux prescripteurs



La première rencontre régionale aura lieu le 22 octobre, au siège de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de Lille. Puis le 5 octobre à la FFB de Rennes, le 19 novembre à la FFB de Lyon, le 26 novembre au siège du CNOA de Bordeaux, et enfin le 3 décembre à la FFB de Strasbourg.



Cette année, ces rencontres s’ouvrent à de nouveaux publics professionnels, et plus spécifiquement aux prescripteurs, comme les architectes, les économistes de la construction, les bureaux d’études, ou encore la maîtrise d’ouvrage publique et privée. Une cinquantaine de participants sont attendus pour chacune de ces dates.



Lors de ces rencontres, des ateliers seront organisés sur les sujets de la décarbonation, du réemploi, de la norme EN1090, et des exemples de réalisations seront montrés.



Une exposition allant de la naissance de la filière aux défis de demain



Par ailleurs, une exposition itinérante retracera l’histoire de la construction métallique de 1886 à aujourd’hui, au travers de huit panneaux séquentiels.



Outre ces panneaux, un film réalisé par le SCMF, d’une durée de 13 minutes, revient sur les moments clefs de l’histoire de la construction métallique, narrés par un personnage créé par IA.



Cette projection comprend des commentaires et analyses d’experts, tels que Bertrand Lemoine (architecte, ingénieur, historien président du Comité Construction et Beaux-Arts de la Seine), Roger Briand (ancien président du SCMF), Franck Dessemon (président de l’UNTEC), Christophe Millet (président du CNOA), Laure-Anne Geoffroy-Duprez (architecte, présidente de l’UNSFA), ou encore Emmanuel de Laage (président du SCMF).



« L’exposition a été pensée comme un récit vivant qui dépasse la simple rétrospective. Elle narre comment la profession s’est structurée, a transformé les paysages, industrialisé ses méthodes, accompagné les grandes révolutions technologiques et répond aujourd’hui aux défis de la transition écologique et la réindustrialisation comme de la souveraineté nationale », explique Hervé Gastaud, délégué général du SCMF, tout en soulignant que l’exposition de se contente pas de revenir sur le passé, mais aussi de parler d’avenir et de prospective.