Toutes les fonctionnalités Optim’BTP disponibles en 100% web !
Publié le 04 mars 2026
BRZ vous accompagne dans le déploiement d’Optim’web
Avec Optim’BTP Web, BRZ propose une solution ERP 100 % web spécialement pensée pour les entreprises du bâtiment. Accessible partout, tout le temps, elle centralise l’ensemble des données et fluidifie les échanges entre le terrain et le bureau.
Au-delà de la technologie, BRZ accompagne ses clients à chaque étape : audit des besoins, paramétrage, formation des équipes et support continu pour garantir une adoption rapide et efficace.
Une gestion centralisée pour un pilotage en temps réel
Optim’BTP Web regroupe dans un environnement unique :
- La gestion des chantiers
- Les achats et les stocks
- La facturation
- Le suivi des marges
- Les indicateurs de performance
- L’export en comptabilité et en paie
Grâce à Optim’web, toutes vos données sont centralisées et synchronisées en temps réel dans Optim’BTP Web, pour un pilotage clair, réactif et orienté rentabilité.
Des bénéfices concrets pour les entreprises du BTP
- Suivi précis des coûts et des marges par chantier
- Vision en temps réel de l’avancement des projets
- Meilleure coordination entre équipes terrain et administratives
- Réduction des doubles saisies et des erreurs
- Décisions plus rapides grâce à des tableaux de bord fiables
- Sécurisation des données dans un environnement 100 % web
Anticiper la facture électronique en toute sérénité
La généralisation de la facture électronique représente un tournant majeur pour les entreprises du BTP.
Avec Optim’BTP Web, vous êtes prêt. La solution intègre les évolutions réglementaires liées à la réforme prévue dès 2026 et permet :
- L’émission et la réception de factures électroniques conformes
- La sécurisation des flux financiers
- L’automatisation des traitements
- Une meilleure traçabilité des échanges
Grâce à la solution Optim’web, la réforme de la facturation électronique devient un levier d’optimisation et non une source d’inquiétude !
BRZ déploie Optim’BTP Web avec vous, selon vos besoins
Adopter Optim’BTP Web, c’est choisir une solution pensée pour votre métier, capable de relier chantiers, bureau et direction dans un même environnement digital.
Chaque déploiement est personnalisé : BRZ paramètre Optim’BTP Web en fonction de votre organisation, de vos équipes et de vos enjeux métier.
