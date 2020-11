Le groupe Gustave Rideau, n°1 français de la véranda aluminium, annonce l’acquisition du spécialiste de la construction métallique, BGN, renforçant ainsi sa présence sur le marché industriel. Créée en 1975, on doit à l’entreprise vendéenne 8 000 réalisations annuelles.

Gustave Rideau a créé sa société il y a 45 ans. Très rapidement, l’entreprise s’est fait une place dans le secteur du bâtiment en proposant une large gamme de produits, de la véranda aux abris de terrasse, en passant par les pergolas. Elle a fait de l’aluminium, son matériau phare.

L’entreprise compte à ce jour 750 salariés déployés sur 4 sites de production en Vendée. Les clés de son succès ? « La qualité, le choix et l’innovation », selon Gustave Rideau.

Enrichir son offre

Le 16 novembre dernier, la société a finalisé l’acquisition du groupe BGN, spécialisé dans la construction de bâtiments à charpente métallique, les réalisations de couverture, bardage, vêture, la menuiserie aluminium et la serrurerie-métallerie.

Pour cette opération, Bernard Moulène, Directeur général du Groupe BGN, s’est fait accompagner par In Extenso Finance & Transmission, spécialiste du conseil en cession et acquisition.

Il déclare : « Une nouvelle page s’ouvre pour le Groupe BGN, qui continuera son développement en s’adossant à une structure reconnue pour son savoir-faire et son expérience ».

L’acquisition est la première opération de croissance externe sur une activité industrielle réalisée par Gustave Rideau. Elle va permettre au groupe de compléter son savoir-faire dans l’aluminium, et aussi d’ajouter de nouvelles compétences dans le travail des métaux et adresser une nouvelle clientèle. « Nous pourrons désormais offrir ensemble une solution de couvertures de piscines de grande portée, adresser des projets de bâtiment « clef en main » et de manière générale faire bénéficier les deux groupes de synergies industrielles », commente le Président du groupe.

Le groupe BGN, basé à Niort, emploie 70 salariés pour un chiffre d ‘affaires de plus de 18 millions d’euros.

Rose Colombel