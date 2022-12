Recrutement : les ingénieurs freelances comme solution face à la pénurie de main-d'œuvre Vie des sociétés | 17.11.22

Les secteurs de la construction et du BTP sont parmi les plus dynamiques en France et leurs besoins de recrutement grandissent d’année en année. Or, il devient de plus en plus difficile de trouver des personnes qualifiées pour mener à bien les nombreux projets du secteur. Les ingénieurs freelances apparaissent ainsi comme une solution face à la pénurie de main-d'œuvre actuelle.

Freelance : un phénomène qui prend de l’ampleur Depuis la crise de la covid-19, le besoin d’indépendance des salariés et jeunes diplômés est devenu de plus en plus important, poussant un nombre croissant d’entre eux à se lancer dans une activité en freelance et confirmant la tendance en cours depuis plusieurs années. Le nombre de freelances a augmenté de 92% ces dix dernières années en France pour atteindre 1 028 000 (étude Eurostat). Ce phénomène, qui se constatait principalement dans des secteurs comme la communication ou le numérique, s’étend désormais aux métiers du bâtiment. Des difficultés à recruter dans le secteur du BTP Un ingénieur freelance représente une véritable opportunité pour les entreprises du BTP qui font souvent face à des difficultés de recrutement. En effet, les ingénieurs du bâtiment et des travaux publics arrivent en cinquième position du top 30 des métiers en tension en 2021 selon une étude menée par Pôle Emploi et la Dares. Parmi les différentes raisons expliquant ce phénomène, il arrive souvent que la répartition géographique de l’offre de travail soit différente de celle de la demande. En faisant appel à un ingénieur indépendant pour une mission ponctuelle, il devient plus facile de dépasser cette difficulté. Mais ce n’est pas le seul avantage. Plus de flexibilité grâce aux ingénieurs freelances En effet, au-delà de profiter de l’expertise d’un professionnel aux expériences variées, cela permet d’être flexible et de s’adapter parfaitement aux besoins ponctuels de son entreprise. Les contraintes financières sont ainsi moins lourdes tout comme les contraintes administratives liées à un contrat de travail. En travaillant avec un ingénieur indépendant, il est possible de bénéficier d’un profil parfaitement adapté à chaque projet et qui pourra apporter une approche nouvelle extérieure. Enfin, grâce à des plateformes de mise en relation entre les entreprises et les professionnels indépendants, il est possible de trouver facilement et rapidement l’ingénieur correspondant à ses besoins.

Elsa.bourdot