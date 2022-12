Velux lance la construction de deux parcs solaires en Espagne

Le Groupe Velux et BayWa r.e viennent d’annoncer un accord portant sur la création de deux parcs solaires dans le sud de l’Espagne. Ces installations vont permettre au leader mondial des fenêtres de toit d’alimenter ses activités européennes en électricité 100 % renouvelable, à horizon 2024.

Les contrats d’achat d’électricité (PPA, Power Purchase Agreements) vont permettre aux villes de Gerena et d’Alhendín, dans le sud de l’Espagne, d’accueillir chacune un parc solaire afin d’alimenter en électricité verte le Groupe Velux. L’énergie produite va permettre d’alimenter 100 % des activités européennes du groupe, et jusqu’à 90 % de sa consommation mondiale.

À terme, l’ambition du leader mondial des fenêtres de toit est de réduire de 100 % les émissions de CO2 de scope 1 et 2 du groupe, à savoir sa production et ses activités. Cet objectif est fixé pour 2030.

Réduire l'empreinte carbone du groupe

Ces deux parcs solaires seront connectés au réseau en 2023 et 2024, et produiront chaque année 167 GWh d’électricité renouvelable pour Velux, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 45 000 foyers européens. Ces nouveaux PPA vont permettre au Groupe Velux de réduire son empreinte carbone d’environ 40 000 tonnes de CO2, issues chaque années de ses opérations et activités en Europe.

Lars Petersson, CEO du Groupe Velux, se réjouit du lancement d’un tel projet : « Aujourd’hui, nous sommes particulièrement heureux à l’idée d’utiliser la lumière du jour, et notamment l’énergie solaire, pour décarboner nos activités dans les prochaines années, en nous appuyant sur les énergies renouvelables. Grâce à cet accord, nous sommes en bonne voie d’atteindre notre objectif visant à réduire de 100 % les émissions de nos opérations d’ici à 2030 ».

Joindre la production d’énergie solaire photovoltaïque et l’agriculture

L’entreprise BayWa r.e, chargée de la construction des deux parcs, va par ailleurs s’illustrer en mettant en place, en Espagne, le tout premier projet de parc solaire du pays basé sur le concept de Symbiose. C'est-à-dire en intégrant l’agriculture, la biodiversité, les partenariats communautaires et la production d’énergie renouvelable.

Ce parc offrira la possibilité de continuer la production de cultures agricoles, tout en produisant de l’énergie solaire photovoltaïque. Ce procédé porte le nom de solution agrivoltaïque. Les rangées de panneaux sont plus hautes et plus espacées, permettant la poursuite des activités agricoles et le passage d’engins agricoles modernes entre les rangées de panneaux pour la production de cultures. Environ 10 % du parc solaire d’Alhendín sera constitué de ce dispositif agrivoltaïque.

Petit plus, les modules photovoltaïques seront également utilisés pour collecter l’eau de pluie. Une fonctionnalité intéressante pour les agriculteurs, qui doivent faire face au changement climatique et à des sécheresses de plus en plus intenses.

Ce PPA constitue le premier concept de symbiose entre énergie solaire et production agricole. L’enjeu est de produire de l’énergie verte, tout en respectant la biodiversité locale. Afin de s’assurer que ces parcs privilégieront toujours le respect de leur environnement et des populations locales, BayWa r.e va s’associer à des universités de la région, en vu de constituer un groupe de recherche interdisciplinaire, dont les observations contribueront, à terme, à élaborer une stratégie complète et spécifique pour les sites.

« Ce projet est passionnant car il incarne à la perfection les synergies qui se créent entre les nouvelles technologies de production d’énergie solaire, l’agrivoltaïsme, les partenariats communautaires et la biodiversité », s’enthousiasme Matthias Taft, CEO de BayWa r.e. « Permettre au Groupe Velux d’atteindre ses objectifs en matière d’électricité renouvelable, grâce à ces PPA, constitue pour BayWa r.e un évènement majeur », conclue-t-il.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Groupe Velux