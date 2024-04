Isolation en polyuréthane : un marché stable grâce à la rénovation en 2023

En 2023, le marché du panneau d’isolation thermique en mousse rigide de polyuréthane est resté stable, notamment grâce à la rénovation énergétique dans le résidentiel, selon le Syndicat National des Polyuréthanes (SNPU). Le syndicat se révèle en revanche plus inquiet concernant neuf, et appelle les pouvoirs publics à une politique de relance.

Le Syndicat National des Polyuréthanes (SNPU) enregistre une légère baisse de 2,3 % de la surface totale de mousse en polyuréthane installée en 2023, pour un total de 28,3 millions de m3, mais un rebond encourageant de +8 % au cours du quatrième trimestre 2023.

Une activité boosté par la rénovation énergétique des logements

Le panneau en mousse de polyuréthane, combinant faible épaisseur et haute efficacité énergétique, tire profit des conditions actuelles du marché de la rénovation énergétique, notamment dans le résidentiel.

« Se distinguer par ses hautes performances tant en isolation des murs (par l’extérieur ou par l’intérieur), que pour la toiture et les sols », reste le mot d’ordre de la filière de la mousse en polyuréthane.

Le syndicat se révèle en revanche plus inquiet pour le marché du neuf, avec une conjoncture difficile pour la construction, entre hausse des coûts de la construction, des prix du foncier, et des taux d’intérêts pour les crédits immobiliers (ayant dépassé les 4 %). Dans ce contexte, le SNPU appelle les pouvoirs publics à élaborer rapidement « une politique de relance du neuf et de soutien durable à la rénovation ».

Kamila Zenati

Photo de une : Adobe Stock