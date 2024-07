Les premiers piétons et cyclistes ont pu traverser pour la première fois le pont Simone-Veil. Ce nouvel édifice, sixième pont routier franchissant la Garonne au sein de la métropole bordelaise, vise à désengorger d’autres ouvrages saturés sur fond de croissance démographique et de développement urbain.

Le pont Simone-Veil n’a même pas encore été inauguré, et pourtant, plusieurs piétons et cyclistes ont pu circuler dessus ce mercredi 3 juillet. Ce nouvel édifice, d’une longueur de 549 mètres et de 44 mètres de large, est le sixième pont routier surplombant la Garonne au sein de la métropole bordelaise.

Son inauguration officielle aura lieu le 6 juillet prochain, et l’accès aux voitures sera autorisé dès le 8 juillet. Ce pont permettra de désengorger les autres ponts de la métropole, qui peuvent parfois connaître une forte affluence sur fond de croissance démographique et de développement urbain.

Voir les choses en grand

Situé dans le sud de la ville de Bordeaux, le pont Simone-Veil relie les deux rives du nouveau quartier Euratlantique, qui ambitionne d’accueillir quelque 50 000 nouveaux habitants à horizon 2040 dans la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que dans les communes de Floirac et de Bègles.

D’une architecture dépouillée, ses larges dimensions lui permettent d’accueillir les automobilistes sur une 2x2 voies, et de réserver deux voies au bus. Les piétons et les cyclistes ne sont pas en reste, puisqu’ils disposent respectivement d’une grande voie piétonne de 18 mètres de large, et d’une piste cyclable à double sens de quatre mètres de large.

Répondre aux enjeux de la démographie croissante et de l’étalement urbain

Le pont Simone-Veil, d’un coût de 151 millions d’euros, a été livré avec quatre ans de retard. Démarré en 2017 par le groupe de construction Fayat, le chantier a pâti d’un désaccord financier sur un point touchant à la construction des piles du pont. Après une rupture du marché et un nouvel appel à concurrence, les travaux ont finalement été repris en 2020 par le groupe Bouygues.

Historiquement, la largeur de la Garonne ainsi que le statut portuaire et maritime de Bordeaux expliquent la rareté des franchissements du fleuve. Depuis le « pont de pierre » achevé en 1822, quatre autres édifices ont été construits entre 1967 et 2013.

Malgré ces constructions successives et le développement des transports en commun, la croissance urbaine et la dynamique démographique ont engendré des trajets supplémentaires, saturant les franchissements existants. En 10 ans, la population de l’agglomération a augmenté de 10 %, pour atteindre les 831 500 habitants en 2023.

Le pont Simone-Veil devrait accueillir près de 30 000 véhicules par jour, soit environ 40 % du trafic cumulé des deux autres ponts urbains de la capitale girondine, les ponts Saint-Jean et Chaban-Delmas.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock