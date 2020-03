Comment évaluer le confort et l'ambiance d'un bâtiment performant ? Pour répondre à cette question, l'Agence Qualité Construction (AQC) a conçu, en collaboration avec le CD2E, Envirobat Occitanie, le Réseau breton Bâtiment Durable, et Ville & Aménagement durable, un protocole d'appréciation du confort et des ambiances dans les bâtiments performants, désormais à disposition de tous les professionnels. Détails.

Dans le cadre du dispositif REX Bâtiments performants, l'AQC et ses partenaires CD2E, Envirobat Occitanie, le Réseau breton Bâtiment Durable, et Ville & Aménagement durable, ont rédigé un protocole visant à estimer le confort d'un bâtiment performant grâce à des indicateurs précis. Ce protocole se focalise notamment sur le confort hygrothermique (température, humidité, vitesse d'air), acoustique, et visuel (luminosité), mais aussi sur la qualité de l'air intérieur (QAI) et le renouvellement de l'air.

Ce protocole, financé grâce au soutien du programme PACTE et de l'Ademe, est désormais à la disposition de tous les professionnels. Il sert notamment à estimer la qualité des ambiances et du confort pendant le chantier, ou à la réception d'un bâtiment, à évaluer l'impact d'une rénovation avec une étude avant et après les travaux, ou à analyser des paramètres pour établir des interventions prioritaires.

A la fin du protocole, les annexes détaillent les outils et bonnes pratiques. Elles comprennent :

Les modes opératoires pour réaliser des mesures (température, vitesse d'air, radon, humidité) ;

Des modèles de questionnaires usagers en fonction du bâtiment (logement, tertiaire ou scolaire) ;

Un relevé de mesures pour répertorier les points de contrôles ;

Une liste de points de vérifications spécifiques au renouvellement de l'air intérieur ;

Un rapport de visite pour faciliter le tri, l'interprétation des résultats et l'analyse des données.

Le protocole complet est à retrouver ici.

