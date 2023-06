L’entreprise Coriance dans le viseur du fonds Vauban et de la Caisse des dépôts

Le fonds Vauban Infrastructure Partners et la Caisse des dépôts (CDC) sont entrés en négociations exclusives avec le fonds australo-japonais Igneo Infrastructure Partners pour faire l’acquisition de Coriance, entreprise spécialisée dans les réseaux de chaleur et de froid.

Coriance appartient depuis maintenant 15 ans au fonds australo-japonais Igneo Infrastructure Partners. La structure pourrait cependant changer de détenteur, car le fonds Vauban Infrastructure Partners et la Caisse des dépôts ont annoncé jeudi 1er juin être entrés en négociation avec le propriétaire de l’entreprise, afin d'en faire l’acquisition.

Plus de 40 réseaux de chaleur et de froid en France

Créée en 1998, l’entreprise Coriance faisait partie de la galaxie GDF, avant d’être cédée en 2008 au moment du rapprochement entre GDF et Suez.

Dans un communiqué, les deux acheteurs dressent un rapide portrait de l’entreprise spécialisée dans les réseaux de chaleur et de froid : « Avec un portefeuille de plus de 40 réseaux en France, Coriance est le 3ème acteur du marché français. S’appuyant sur une capacité de production thermique de plus de 1,8 gigawatt, la société fournit de la chaleur à l’équivalent d’environ 225 000 logements en France».

« Les réseaux de chaleur et de froid sont appelés à connaître une forte croissance dans les années à venir, en cohérence avec les objectifs des politiques publiques française et européenne, et constituent un levier puissant d’initiative territoriale, dans la perspective de l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050, ainsi que de la fourniture d’énergie produite localement, à un prix stable et attractif pour les usagers », poursuivent-ils.

En cas de succès, cette acquisition, qui pourrait s’élever à environ 1,5 milliard d’euros selon une source proche du dossier, Vauban détiendrait 50,1 % et la Caisse des dépôts 49,9 %, qui pourra l’ajouter à son portefeuille de « participations stratégiques », aux côtés de RTE, Suez ou encore GRT gaz.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock