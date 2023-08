Kiloutou acquiert un poids-lourd électrique 32T Volvo, une première européenne

Poids-lourd électrique, levier de réduction des émissions directes de Kiloutou

Le bilan de Kiloutou est clair : les poids-lourds représentent à eux seuls 60% des émissions directes de CO 2 . Utilisés pour la livraison des matériels sur les chantiers, ils représentent donc un levier majeur de décarbonation de l’activité et plus largement du secteur du BTP.

Entreprise pionnière au sein de son écosystème, l’acquisition par Kiloutou de ce premier poids-lourd électrique incarne le volontarisme du Groupe à accélérer sa transition environnementale. Le loueur fait le choix de cet investissement engagé, avant même qu’il ne fasse l’objet de réglementation.

L’intégration de ce porteur électrique s’inscrit dans une large dynamique de transition de la flotte transport de Kiloutou qui doit voir passer de 18 % à 40 % d’ici 2030 la part de véhicules décarbonés. En s’appuyant sur Volvo, constructeur maîtrisant depuis plus de 12 ans déjà, les motorisations électriques, Kiloutou amorce une nouvelle page de sa stratégie d’impact environnemental.

Répondre aux enjeux de transition des territoires

L’arrivée du poids-lourd électrique s’inscrit également dans une profonde réflexion sur la transition des territoires et particulièrement des villes. En réduisant drastiquement le bruit et les émissions de particules fines, en plus des émissions de CO 2 , le poids-lourd électrique répond aux enjeux de santé publique et d'acceptabilité des chantiers auprès de riverains.

“ L’acquisition d’un poids-lourd électrique 32T témoigne de notre conviction profonde que la transition environnementale n’est plus une option. Que ce soit pour Kiloutou ou pour notre filière, nous avons à cœur d’accélérer la transformation durable de nos métiers et plus largement de la mobilité décarbonée ” - Pierre Knoché, Directeur Général France, groupe Kiloutou.

Performances identiques à un modèle thermique

Basé à l’agence de Thiais (94), il rayonnera sur toute la ZFE du Grand Paris, excellent laboratoire à ciel ouvert pour tester les performances de cette technologie.



Premier porteur électrique 32T de livraison sur le marché européen, ce poids-lourd répond au cahier des charges imposé actuellement pour un modèle thermique en Île-de-France : puissance moteur équivalente à 670 chevaux, autonomie de 200 km et capacité de charge utile de 17 000 kg soit le transport de 3 pelleteuses.



“ Nous sommes heureux d’accompagner le groupe Kiloutou dans l’accélération de leur politique bas carbone. Nous nous réjouissons de la livraison de ce tout premier porteur FMX 8x4 100% électrique et d’assister Kiloutou ainsi que son heureux conducteur dans la parfaite maîtrise de ce nouvel outil de travail ” - Marcus Hörberg, Président, Volvo Trucks France.

* Bilan carbone global basé sur l’émission de 80g CO 2 /kWh, valeurs moyennes sur l’année.

