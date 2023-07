L’inexorable déclin de l’activité des matériaux de construction

Alors que la conjoncture ne s’améliore pas dans le bâtiment, notamment avec la chute du logement neuf, l’Union nationale des matériaux de construction (Unicem) revoit ses prévisions à la baisse pour 2023, et prévoit désormais -7 % pour les granulats, et -6 % pour le BPE.

Dans un contexte conjoncturel peu favorable, les matériaux de construction poursuivent leur inexorable déclin, selon le dernier bilan de l’Union nationale des matériaux de construction (Unicem).

À fin mai 2023, la production de granulats enregistre -5,8 % par rapport à un an plus tôt. Sur les trois derniers mois, la baisse est de -6,9 % sur un an. Sur les cinq derniers mois, la chute est encore plus impressionnante, avec -9,2 %.

La production de béton prêt à l’emploi (BPE) n’est guère plus glorieuse. À fin mai, elle enregistre -6,8 % par rapport à l’an dernier. Sur les trois derniers mois, le bilan est légèrement moins médiocre, avec -6,1 %. De même que sur les cinq derniers mois, qui affichent le même pourcentage.

Bilan : de janvier à mai 2023, l’activité du panier de matériaux enregistre une baisse de -8,9 % par rapport à un an plus tôt.

L’Unicem revoit ainsi ses prévisions pour 2023 en baisse d’un point par rapport au mois de mars. Le syndicat prévoit désormais -7 % pour la production de granulats, et -6 % pour celle de BPE.

Le logement continue sa chute, les TP s’en sortent mieux

Concernant la conjoncture dans le bâtiment, l’Unicem rappelle les chiffres de l’INSEE, faisant état d'un climat des affaires qui se dégrade, et d'une baisse de l’activité prévue par les chefs d’entreprise, notamment dans le gros œuvre.

La tendance ne devrait pas s’améliorer dans le logement, avec -51 % de crédits accordés au deuxième trimestre sur un an, en raison de la remontée des taux et de la baisse du pouvoir d’achat des ménages. Dans le neuf, la chute des ventes de maisons individuelles est de -43,3 % en mai sur un an, soit le plus bas niveau enregistré depuis 20 ans. Dans ce contexte, les permis de construire poursuivent leur déclin, avec -31,6 % de mars à mai par rapport aux trois mois précédents, de même que les mises en chantier (-18 %).

Côté travaux publics, le bilan est moins sinistre. Si l’activité perd -3,6 % en mai par rapport au mois précédent, les travaux réalisés progressent de +1,1 % sur les cinq premiers mois de 2023 par rapport à un an plus tôt, et les prises de commandes enregistrent quant à elles un rebond de +14,5 % en volume sur un an.

Claire Lemonnier

