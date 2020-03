Ce 4 mars, la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des petites Entreprises du Bâtiment) a signé, via sa filiale Béranger Développement, un partenariat avec Froling, un fabricant de chaudières biomasse et de ballons tampons. Ces deux acteurs s’engagent à promouvoir des solutions de chauffage modernes. Le contrat prévoit une collaboration des deux parties pour le développement de nouveaux produits ainsi qu’une offre de formation destinée aux entreprises du bâtiment.

Promouvoir l’efficacité énergétique. Comme tous les acteurs du bâtiment, la Capeb (Confédération de l’Artisanat et des petites Entreprises) s’engage dans la transition énergétique. Dans cette démarche, elle a signé ce matin ce mercredi 4 mars un partenariat avec Froling, fabricant de chaudières spécialisé dans les solutions écologiques. A travers ce partenariat, la Capeb souhaite mettre en avant des solutions de chauffage modernes, qu’elles soient à bûches, à bois déchiqueté ou à granulés. Les produits développés par les deux acteurs partenaires verront le jour dans l’offre « facilipass », une « offre commerciale complète (…) destinée aux artisans chauffagistes pour leur permettre de remplacer leurs chaudières gaz dans les logements individuels ». Les engagements de Froling Patrick Liébus, Président de la Capeb, et Christian Baldauff, Directeur Général de Froling, restent conscients des efforts communs que demande cette démarche vers des solutions de « chauffage durables ». Froling s’est donc engagée « à proposer un volet de formations commerciales et techniques » aux dirigeants d’entreprises du BTP. Ils pourront alors améliorer leurs connaissances sur l’efficacité énergétique et ainsi orienter leurs clients vers des solutions de chauffage adaptées. Ces formations, le Directeur Général de Froling les perçoit comme un argument pour choisir le chauffage durable : « les différentes formations que nous allons prochainement mettre en place à destination des artisans du bâtiment nous permettront de sensibiliser les principaux acteurs du sujet aux questions liées à la transition énergétique et aux solutions que peuvent apporter les chaudières à biomasse à haute efficacité énergétique. » Pour parfaire leurs connaissances, les entreprises du bâtiment auront également accès à « des outils de ventes prodiguant des conseils en matière de performance énergétique ». Dans le cadre de ce partenariat, de nouveaux produits pourront être développés, Froling pourra faire appel aux adhérents de la Capeb pour tester ses nouvelles solutions de chauffage. Enfin, pour déployer un maximum de ses produits, Froling s’engage « à faire bénéficier les entreprises du bâtiment adhérentes à la Capeb et ou détentrices de la qualification ECO Artisan RGE de conditions avantageuses portant sur les produits et services Froling dans le cadre d’offres promotionnelles ». Des offres commerciales, mises en place par la Capeb, seront lancées dans quelques temps pour « promouvoir des solutions thermiques à haute efficacité énergétique en cohérence avec les dispositifs de collecte des CEE (Certificats d’Économies d’Énergies) ». La Capeb favorise le travail d’équipe La Capeb favorisera également l’organisation de réunions entre les Capeb départementales et Froling. Ces réunions permettront de mieux centrer les offres Facilipass sur les nouveaux produits proposés par l’entreprise partenaire. Aussi, elle travaillera sur la conception d’offres regroupant à la fois « la fourniture, l’installation et l’entretien d’appareils de chauffages aux bois ». La Capeb s’engage dans les formations auprès des artisans, elle contribuera à l'élaboration de leurs contenus. Ce partenariat conclut sur un échange de bons procédés entre la Capeb et Froling. La confédération de l’artisanat s’engage à « promouvoir auprès des entreprises artisanales du bâtiment, via le réseau des Capeb départementales, l’offre de service d’entretien/SAV/maintenance de Froling ». Patrick Liébus, Président de la Capeb, entend bien accompagner les entreprises vers une transition écologique « promouvoir des solutions de chauffage à haute efficacité énergétique est au cœur de ce partenariat conclu avec Froling. C’est également un pas de plus dans l’accompagnement de nos entreprises vers une transition énergétique éclairée grâce notamment aux formations proposées dans le cadre de cette collaboration », a-t-il réagit. J.B Photo de une ©Capeb

