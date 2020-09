Qualifiée de « combat du siècle » par le Président de la République, Emmanuel Macron, l’écologie est au coeur du plan de relance annoncé par le Gouvernement le 3 septembre dernier. Dans ce même esprit de solidarité et de transition, la Caisse des Dépôts a annoncé mobiliser 26 milliards d’euros pour un développement économique « plus respectueux de l’environnement ». Des investissements sont prévus en faveur de la mobilité durable et de la construction de logements. Précisions.

A travers son plan de 26 milliards d’euros, la Caisse des Dépôts prévoit d’agir sur 4 axes prioritaires à savoir la transition écologique, le logement, le soutien aux entreprises et la cohésion sociale. L’initiative vient appuyer le plan de relance du Gouvernement dont l’objectif est de « bâtir la France de 2030 » ; une France « plus durable, plus solidaire, plus indépendante ».

Sur les 26 milliards d’euros, 6,3 milliards seront investis dans les infrastructures durables dans les territoires. Sont visés, le développement de flottes et recharges électriques, le déploiement de parcs éoliens et solaires et l’essors des secteurs de l’hydrogène vert et de la biomasse. Un communiqué indique : « Ce sont au total 8,8 GW de puissance nouvelle d’énergies renouvelables qui sont prévues ». Le volet écologique concerne également le développement de l’économie circulaire tandis qu’un Plan Climat de 40 Md€ sera communiqué mercredi 9 septembre.

Le logement « massivement » soutenu

A travers ce plan, la Caisse des Dépôts vise aussi la rénovation thermique des bâtiments publics et des HLM, a indiqué Eric Lombard, directeur général de la CDC, au Journal du Dimanche, avec pour objectif la rénovation de « 22 millions de mètres carrés en métropole et en outre-mer ».

11,1 milliards d’euros seront investis en faveur du logement afin de « permettre à tous de se loger ». Pour atteindre ses objectifs, la CDC compte poursuivre le développement de son Plan Logement lancé en 2018. Parmi les publics prioritaires, les travailleurs clés, comme les soignants.

La CDC Habitat sera dotée de fonds propres. Le but, accélérer la construction de logements neufs sociaux, intermédiaires et abordables, précise un communiqué. Il s’agit également d’acquérir 40 000 logements d’ici fin 2020, tel qu’annoncé en mars dernier.

La Caisse des Dépôts va en outre apporter son soutien aux commerçants indépendants (8,3 milliards d’euros), soutenir les PME et ETI, et améliorer l’insertion des personnes handicapées via sa plateforme handicap. 100 000 formations qualifiantes ou pré-qualifiantes dans les métiers d’avenir devraient être prochainement proposées sur MonCompteFormation.

« Aujourd’hui, en réponse à la crise, nous agissons sur tous les territoires pour la cohésion et le développement durable », déclare Eric Lombard.

R.C

Photo de une : ©Adobe Stock