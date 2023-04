La diversification, une stratégie gagnante pour GCC

Le groupe GCC, ayant réalisé plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2022, vient de réaliser son quatrième LMBO (Leverage Management Buy Out) avec BNP Paribas Développement, Bpifrance, BTP Capital Investissement et ESFIN Gestion, ses actionnaires depuis plus de 20 ans.

Cette LMBO permettra à GCC de « rester une ETI indépendante », selon François Teste du Bailler, nouveau président du directoire de GCC, après avoir été nommé directeur du pôle Construction en 2018, puis directeur général délégué du groupe en 2021.

Avec ses 50 agences et filiales en France et en Suisse, GCC revendique « la liberté d’entreprendre ». « Nous avons un modèle de management très décentralisé, et qui prône l’entreprenariat au plus près du terrain », nous explique François Teste du Bailler.

3 pôles en plein développement

« Aujourd’hui nous sommes un groupe de construction, d’énergie, d’immobilier. Le pôle construction étant le plus historique et le plus costaud en termes de chiffre d’affaires », précise-t-il.

François Teste du Bailler souligne que la partie rénovation et réhabilitation deviennent néanmoins de plus en plus dynamiques, la réhabilitation ayant notamment atteint 450 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Même dynamisme du côté du pôle énergie, dans un contexte où les industriels cherchent à réaliser des économies d’énergie avec la crise énergétique, rappelle le président de GCC. C’est d’ailleurs grâce à cette stratégie de diversification que le groupe peut aujourd’hui affronter sereinement un contexte économique plus difficile.

Participer à la décarbonation du secteur du bâtiment

Côté RSE, GCC se veut une entreprise « contributive » de la décarbonation du secteur du bâtiment. Dans ce cadre, elle privilégie les systèmes constructifs innovants, et développe des partenariats, dans la construction bois, le hors-site, et les bétons et ciments bas carbone, avec Hoffmann Green Cement par exemple.

Concernant le lancement de la plateforme « Réutil », favorisant le réemploi, François Teste du Bailler estime que c’est un succès. Si la plateforme est pour le moment interne à GCC, le président du groupe n’exclut pas un élargissement.

Interrogé sur l’entrée en vigueur effective de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) sur les Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (PMCB) à compter du mois de mai, François Teste du Bailler estime qu’il s’agit d’un « changement économique majeur ». S’il juge cette évolution très vertueuse, il s’inquiète en revanche davantage de la répercussion sur les coûts.

« Très clairement je ne souhaiterais pas que les entreprises de construction soient les dindons d’une farce entre les producteurs et les recycleurs. Quelque part c’est quand même nous qui allons payer la taxe et permettre le recyclage gratuit pour faire financer l’opération. Qui paiera cette taxe ? Le client final, probablement, mais il y a cette phase intermédiaire qui pose question », s’interroge-t-il.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : François Teste du Bailler - GCC