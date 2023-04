Construction bois : Léon Grosse veut continuer de faire briller l'expertise de Techniwood

Après une négociation de plusieurs mois, l’entreprise de construction Léon Grosse, au chiffre d’affaires de 800 millions d’euros et native de la région savoyarde, annonçait en mars 2023 être entré au capital de la société Techniwood, acteur majeur de la construction bois.

Cette acquisition stratégique permet à Léon Grosse de renforcer sa position sur le marché de la construction bois et de diversifier son offre de services dans le but de répondre aux demandes croissantes de solutions durables et respectueuses de l'environnement.

« Motivé par une expertise, par une vraie valeur ajoutée, et non par des volumes », selon Lionel Christolommek président de Léon Grosse, le rachat de Techniwood « s’entreprend dans une logique de continuité, qui fait sens avec le pivotement que l’on veut donner au groupe ». En effet, l’objectif « numéro un » de cette ETI familiale, qui compte aujourd’hui plus de 2 000 collaborateurs, réside dans l’idée « d’industrialiser la construction pour un habitat durable », souligne ce dernier, « pour laisser quelque chose dont on est fiers ».

Fier, un mot qui résonne également dans le discours de François Pelissier, fondateur de l’entreprise Techniwood : « C’est une belle histoire qui s’écrit, et ensemble on va essayer de faire un carton », se réjouit-il. « Je suis très fier de poursuivre l’aventure avec une entreprise comme Léon Grosse, surtout quand tous les indicateurs sont au vert ! ».

Motivé par une expertise

Avec l’acquisition de Techniwood, spécialiste de la préfabrication hors-site créé en 2010, Léon Grosse répond ainsi à trois principaux enjeux, en particulier au développement de son pôle bas-carbone. « Les solutions proposées par Techniwood apportent une brique supplémentaire à cette stratégie », indique Lionel Christolomme. Une stratégie qui fixe la barre haute, puisque le groupe prévoit de réduire l’impact environnemental de ses offres de 100 % à horizon 2025 (contre 21% en 2021).

Concepteur et fabricant du panneau de façade breveté Panobloc, Techniwood propose une solution unique sur le marché, qui s’applique en construction neuve pour une pose des façades bois, avec possibilité de pose dans le cycle de béton, ou en réhabilitation, notamment pour des opérations de remplacement de façade en site occupé.

Sa fabrication consite à assembler un treillis structurel en lame de bois criosées à 90 degrès et décalées, un remplissage isolant adapté selon les performances souhaitées, le tout pour en faire un « système constructif global ».

La façade bois Panobloc - © M.G

Le centre d'usinage, implanté à Rumilly, en Haute-Savoie, dispose de deux lignes de production, dont une ligne Panobloc et une ligne de murs à ossature bois (MOB). Spécialisée dans la préfabrication de panneaux en façade bois, l'usine comprend notamment des systèmes de transport et de positionnement numérisé, ainsi que de nouveaux outils spécifiques aux matériaux composites, comme la panneauteuse, qui permet d'assembler jusqu'à 5 matières différentes.

Panneauteuse - © M.G

Dans une démarche d'éco-conception, l'usine possède une évacuation des déchets par aspiration, ainsi qu'un sas de confinement à positionnement numérisé, qui permet un environnement de travail sans poussières.

Ces deux lignes de production peuvent également être ennoblis sur site, et donc adaptables et personnalisables selon les souhaits de chaque client.

« La proportion et le calepinage des lames de bois et d’isolants sont déterminés en fonction des objectifs de performance attendus et des contraintes structurelles liées à leur utilisation dans le bâtiment », expliquent les dirigeants de Techniwood, lors d’une visite organisée dans l’usine de l’entreprise savoyarde. « Les bandes d’isolant peuvent ainsi être différentes d’un pli à l’autre afin d’optimiser les performances thermiques, feu et acoustiques au sein d’un même panneau ».

Techniwood, c’est aujourd’hui plus de 150 références en France, et plusieurs chantiers Léon Grosse réalisés récemment avec le produit Panobloc. Le dernier en date : la Tour Ravel, à Sarcelles (Val d'Oise), une réhabilitation énergétique en milieu occupé de 56 logements en R+14.

Une ambition forte pour développer Techniwood sur le marché

Afin de poursuivre son développement sur le marché, Techniwood, désormais entre les mains de Léon Grosse, pourra bénéficier d’un soutien financier qui permettra à l'entreprise de structurer et de renforcer son activité. En plus, la société recevra un soutien opérationnel de Kyotec, filiale du groupe Léon Grosse et spécialisée dans le commerce et la gestion de projet sur le métier de la façade et sur la structure industrielle.

Enfin, Techniwood recevra un appui fonctionnel qui couvrira les aspects juridiques, les ressources humaines, le marketing et autres domaines clés de l'entreprise.

Un soutien « nécessaire » à la stratégie de développement de l’entreprise savoyarde, qui « permettra à Techniwood de se concentrer sur son cœur de métier », conclut François Pelissier, qui conserve 30 % des parts de la société.

Marie Gérald

Photo de une : Lionel Christolomme - Olivier Crillon - François Pelissier - © M.G