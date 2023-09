La FDME et la FNAS fusionnent pour devenir Coédis

La FDME et la FNAS ne forment désormais plus qu'une seule entité. Depuis le 1er janvier 2022, les deux fédérations ont fusionné sous le nom de Coédis, la nouvelle fédération des distributeurs d’équipements et solutions électriques, génie climatique et sanitaires. L’objectif ? Relever collectivement les défis majeurs de demain.

Dans un contexte où les enjeux environnementaux et sociétaux sont de plus en plus prédominants pour les professionnels du BTP, la Fédération des distributeurs de matériel électrique et de génie climatique (FDME), et la Fédération des négociants en appareils sanitaires, chauffage – climatisation et canalisations (FNAS) ont décidé d’unir leurs forces et leurs compétences au sein d’une nouvelle entité : Coédis.

José Pretot a été élu président de Coédis, et Frédéric Colly comme vice-président. Le Conseil d’Administration est composé de 16 membres issus des anciens collèges de la FDME et de la FNAS.

Coédis a pour ambition de représenter et défendre les intérêts des distributeurs d'équipements et solutions électriques, génie climatique et sanitaires, mais également de promouvoir leur diversité. Aujourd’hui, cette nouvelle fédération représente un marché de 13 milliards d’euros, 380 entreprises, 4 000 points de vente, et 37 500 salariés.

Concilier leurs expertises historiques

« En veille permanente » pour anticiper et décrypter les évolutions qui vont impacter ses adhérents, Coédis tend à développer son expertise, notamment dans le domaine de l’environnement et de la RSE, en s’appuyant notamment sur les compétences de GEOD.

Coédis va même plus loin en décidant de s'impliquer également dans les questions de formation afin d'accompagner ses adhérents dans le recrutement et la montée en compétences de leurs salariés. Un point non-négligeable quand on connaît les pénuries de main d'oeuvre qui fragilisent le secteur de la construction.

La nécessaire transformation de leur savoir-faire et de leurs métiers les conduit également à concilier leurs expertises historiques avec des pratiques de plus en plus digitalisées. Pour cela, Coédis propose des outils digitaux, en lien avec FAB-DIS et ETIM, « créés pour et par la filière dans un esprit de simplification et de promotion de l’innovation », précise la nouvelle entité.

Par ailleurs, le 6 juin dernier, ceux qu’on appelait encore la FDME et la FNAS présentaient leur dernière étude conjoncturelle, qui indiquait, entre autres, que les achats d’équipements chauffage, sanitaire et plomberie, avaient représenté 4,9 millions d’euros en 2021, soit +20 % par rapport à l’année précédente.

Marie Gérald

Photo de une : ©Coédis