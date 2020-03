Après le succès de la première édition, Point.P annonce le retour de la G.Académie, qui vient à la rencontre des artisans dans toute la France. Cette nouvelle tournée comprendra 92 dates du 3 mars au 4 novembre 2020. L'occasion pour les professionnels d'échanger avec les industriels partenaires de Point.P et de tester les derniers produits.

Lancé en 2017, Générations Artisans regroupe de plus en plus d'adhérents, aujourd'hui au nombre de 16 000. Après une première édition réussie, Point.P annonce la reprise de la tournée de G.Académie. Cette dernière aura notamment permis de former 3 200 membres grâce à 500 sessions de formations, et de susciter 2 000 nouvelles adhésions.

42 industriels partenaires

Forte de ce succès, la G.Académie reprend la route dès ce mardi 3 mars. 92 dates sont déjà programmées jusqu'au 4 novembre prochain. Des sessions de 7 à 8 séances de 30 minutes sont prévues pour que les artisans puissent échanger avec les partenaires industriels de Point.P, poser leurs questions et tester les produits.

Cette nouvelle édition mettra en valeur 42 partenaires industriels, parmi lesquels Isover, Knauf, Placo, Rockwool, Siplast, Weber ou encore Velux.

« Il nous tenait à cœur de mettre en avant l’innovation de nos partenaires pour leur offrir une véritable vitrine auprès des artisans », explique Gilles Pedoussaut, Directeur du Programme Génération Artisans.

C.L.

Photo de une : ©Point.P