Les Constructeurs Aménageurs (LCA-FFB) ont annoncé ce lundi 4 mai avoir nommé Yann Le Corfec, ancien directeur juridique de l'Union Nationale des Aménageurs (UNAM) comme nouveau Délégué national à l’Aménagement et au Foncier, afin de renforcer leur expertise dans l’un des « trois grands métiers de la maîtrise d’ouvrage privée » qu’ils représentent.

Les 1 000 adhérents de LCA-FFB ont pu faire la connaissance de leur nouveau Délégué National à l’Aménagement et au Foncier. Il s'agit de Yann Le Corfec, 45 ans, ancien directeur juridique de l'Union Nationale des Aménageurs (UNAM). Etudiant, ses masters en droit et urbanisme lui permettent notamment d'acquérir une double spécialisation. Il obtient ensuite son certificat d’aptitude à la profession d’avocat, qui renforce ses compétences dans le domaine juridique.

Yann le Corfec débute sa carrière dans un cabinet d’avocats, avant de devenir responsable juridique du Syndicat National des Aménageurs Lôtisseurs (SNAL), l'ancien UNAM, en 2004. Après plus de 13 ans d'expérience, il est nommé directeur juridique de l’UNAM en 2017. Il représente alors l'Union auprès des pouvoirs publics et de nombreuses instances du secteur, et en particulier le Réseau National des Aménageurs. Parallèlement, il enseigne depuis dix ans le droit de l’urbanisme et l’aménagement opérationnel à l’École Supérieur des Professions immobilières. Fort de ces expériences, il a été nommé Délégué National à l’Aménagement et au Foncier au sein de LCA-FFB, dont il devra désormais soutenir les adhérents.

Grégory Monod, président de LCA-FFB, salue son arrivée : « Nous sommes heureux d’accueillir Yann Le Corfec, une personnalité reconnue dans notre secteur. Son haut niveau d’expertise constituera un atout indéniable pour notre Union et nos adhérents, qui sont nombreux à développer une activité d’aménagement foncier, en propre ou en complément de leurs activités immobilières. Constructeurs, promoteurs, aménageurs, tous nos adhérents sont concernés par les problématiques transversales liées au foncier, à l’aménagement et à l’urbanisme. Ce recrutement confirme notre ambition de peser encore davantage sur ces sujets stratégiques et renforce notre vocation à rassembler, accompagner et représenter l’ensemble des acteurs de la maîtrise d’ouvrage privée du logement et de l’habitat ».

J.B

Photo de une ©LCA-FFB