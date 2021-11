Le budget rénovation des Français en hausse en 2020

Comme chaque année, Houzz dévoile les résultats de son étude annuelle sur les Français et leurs travaux de rénovation. Pour cette nouvelle édition, 3 620 propriétaires français ont été interrogés en avril et mai 2021.

Les résultats confirment le succès de ces travaux depuis le début de la crise sanitaire, avec une hausse des dépenses médianes de 50 % en 2020, atteignant 15 000 €.

Et cette tendance à la hausse devrait se poursuivre, avec 38 % des personnes interrogées qui prévoyaient de réaliser des travaux de rénovation sur l'année 2021, contre 36 % en 2020.

« La crise sanitaire a tout d’abord inquiété les acteurs de la rénovation dans le résidentiel. Il s’avère en réalité que les propriétaires ont été nombreux à disposer des fonds et du temps nécessaires à la réalisation de leurs projets prévus de longue date », explique Marine Sargsyan, économiste chez Houzz. « Ces projets, en attente depuis longtemps, et l’importance qu’ont pris les intérieurs dans la conscience collective permettent aux propriétaires de continuer à investir dans leur résidence actuelle », ajoute-t-elle.