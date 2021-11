Prévention : le CCCA-BTP et l'OPPBTP signent un partenariat

Le CCCA-BTP et l'OPPTBP ont annoncé avoir signé, ce mercredi 24 novembre, une convention de partenariat sur la prévention des risques professionnels dans l'apprentissage aux métiers du BTP. Les deux partenaires travailleront notamment à inclure ce sujet dans la formation, à former le personnels des organismes de formation, et à assurer la création de nouvelles ressources et outils.

Déjà partenaires depuis 2005, le CCCA-BTP et l'OPPBTP annoncent avoir signé une nouvelle convention de partenariat pour 4 ans. Cette dernière, qui vise à inclure davantage la santé et la sécurité dans les parcours de formations, repose sur 7 axes principaux.

À travers cette convention, les deux partenaires s'engagent à appuyer la mission de contrôle des Commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation (CPREF) et des rectorats, notamment avec la création d'un référentiel comprenant les critères de performances attendus pour les organismes de formation aux métiers du BTP.

Ils s'engagent également à intégrer la prévention des risques dans les enseignements au sein des organismes de formation, à travers la publication de guides et articles communs sur les orientations pédagogiques, et à accompagner ces organismes dans la mise en place de démarches de prévention, notamment grâce aux outils existants, mais aussi à de nouvelles ressources immersives.

Les partenaires proposeront également des actions de formation à l'attention des formateurs pour favoriser leur montée en compétences, et notamment des parcours de formation aux personnels de direction des organismes de formation.

Le CCCA-BTP et l'OPPBTP prévoient également l'organisation d'appels à projets et appels à candidatures autour de la santé et sécurité au travail, et des projets pédagogiques comme Zoom Chantiers, Prév'enQuiz, ou BTP-BTP (Bien dans ta peau, Bien dans ton poste).

Enfin, les deux organismes poursuivront leur coopération dans le cadre de l'accélérateur Santé-Prévention dans le BTP, qu'ils ont créé en 2018 avec Pro BTP et la Fondation Excellence SMA.

« Nous aurons à cœur de soutenir et d'accompagner toutes les expérimentations et innovations des organismes de formation aux métiers du BTP, intégrant et valorisant la dimension santé et sécurité au travail, et d'animer avec l'OPPBTP de nombreuses actions pour favoriser la montée en compétences de leurs équipes pédagogiques », a réagi Éric Routier, président du CCCA-BTP, à l'issue de la signature.