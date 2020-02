Le Bureau de l’OPPBTP élit son Président et Vice-Président

Des élections ont eu lieu mercredi 5 février dernier lors de la dernière réunion du Conseil du comité national de l’OPPBTP. A cette occasion, Gioavanni Verrecchia membre titulaire représentant la Fédération Nationale Construction et Bois – CFDT, et Jean-Marie Kerherno, membre titulaire représentant la Fédération des SCOP du BTP, ont respectivement été élus Président et Vice-Président du Bureau de l’OPPBTP.

Une nouvelle direction Lors de la dernière réunion qui a eu lieu mercredi 5 février, le Bureau de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment (OPPBTP), qui a pour mission d’améliorer les conditions de travail et la sécurité dans le secteur, a élu ses nouveaux Président et Vice-Président. Ainsi donc, Giovanni Verrechia sera désormais à la tête de la présidence, qu’il co-dirigera avec son Vice-Président, Jean-Marie Kerherno. Ces derniers seront au pilotage du nouveau plan stratégique de l’OPPBTP pour les années 2021-2025. Giovanni Verrechia est préventeur dans l’entreprise Jean Lefebvre IDF, filiale d’Eurovia, depuis 1998. Il est également référent santé au travail IDF pour la FNCB CFDT et secrétaire général du syndicat CFDT construction et bois interdépartemental IDF. Il est membre du Conseil du comité régional d’Île-de-France de l’OPPBTP depuis 1999, et du Conseil du comité national depuis 2017. Jean-Marie Kerherno est pour sa part chargé de mission Mutualisation à la Fédération des SCOP du BTP. Il a exercé sa carrière à la STPEE, scop d'électricité de 200 collaborateurs, de 1979 à 2015, dont 18 ans en tant que PDG. Il est membre du Conseil du comité régional Île-de-France de l'OPPBTP de 1987 à 1999 (Président en 1995 et 1996) et du Conseil du comité national depuis 1999 (Président en 2006 et 2007). D.T Photo de Une ©OPPBTP

Redacteur