Le coronavirus met à mal les grandes surfaces de bricolage

La FMB (Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison) publie l’indice mensuel des grandes surfaces de bricolage. Elle compare ainsi la valeur et le volume des ventes par rapport à l’année précédente. Avec le confinement et la fermeture des magasins de bricolage, l’indice mensuel de la Banque de France, qui permet cette publication, laisse présager le pire.

Le Président de la FMB (Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison), Mathieu Pivain, se réjouissait de la vigueur du marché des grands magasins de bricolage en 2019. 2020 continuera t-elle sur cette lancée ? Dès le mois de janvier, les chiffres étaient encourageants, avec + 3,22 % en valeur et en volume, une augmentation qui a perduré au mois de février (+ 8,50 % en valeur et + 6,73 % en volume). D’avril 2019 à octobre 2019, ce rapport valeur/volume était constamment en mouvement yoyo, tantôt en baisse puis en augmentation. Novembre 2019 a marqué une accalmie de la situation et depuis, chaque mois, la valeur et le volume de ventes engendrés dans les grands magasins de bricolage restent positifs. Après le calme, la tempête 17 mars 2020, allocution du Président Emmanuel Macron, la France entre en confinement. En découle la fermeture de nombreux commerces, dont les magasins de bricolage. Progressivement, avec l’arrêt total de leur activité, ces magasins réfléchissent à de nouvelles stratégies et lancent des solutions de drive, uniquement pour le matériel de première nécessité (outillage pour les pannes notamment). Pourtant, les Français confinés à domicile sont nombre à vouloir mettre ce temps à profit pour réaliser quelques travaux. Très vite, de cette situation complexe résulte le déclin de la valeur et du volume des ventes. Même si le Covid-19 n'est pas décrit par la FMB comme le signe de cette baisse, il est un facteur aggravant. En quinze jours à peine de fermeture des enseignes de bricolage, le bilan du mois de mars en pâtit sérieusement, avec une diminution de 49,48 % en valeur et de 49,64 % en volume de vente. Le mois d’avril, qui ne fait pas parti de ce bilan, ne saurait s’annoncer guère mieux. Le glissement annuel endure lui aussi cette crisse avec -12,06 % en valeur et -12,22 % en volume. Il y a quelques mois encore, Mathieu Pivain annonçait que « l’année 2019 reste donc dans le vert avec un cumul de 1,60 % en valeur et de 1,73 % en volume ». J.B Photo de une ©Adobe Stock

