L’application Joko, qui transforme la carte bancaire en carte de fidélité, a analysé les transactions bancaires de 100 000 utilisateurs âgés de 18 à 30 ans pour mieux cerner les habitudes de consommation des millenials en termes de bricolage. Si l’enseigne Leroy Merlin arrive largement en tête, il faut également noter l’émergence des pure players comme ManoMano et BricoPrivé, qui parviennent à séduire les jeunes.

Créée en 2018, l’application gratuite Joko transforme la carte bancaire en carte de fidélité. Elle permet aux utilisateurs d’être récompensés par leurs marques préférées pour leur fidélité, simplement en payant avec leur carte bancaire.

Joko Insights, qui réalise des études à partir de ces données, a analysé les transactions bancaires anonymisées de 100 000 utilisateurs âgés de 18 à 30 ans pour faire émerger les habitudes de consommation des millenials en termes de bricolage.

Leroy Merlin, loin devant

Il ressort de cette étude que Leroy Merlin arrive largement en tête des enseignes privilégiées, devant Castorama et Brico Dépôt. Leroy Merlin est ainsi trois fois plus important que Castorama en termes de ventes, et quatre fois plus que Brico Dépôt.

Les enseignes de bricolage préférées des 18-30 ans. Source : Joko Insight

Leroy Merlin affiche une fréquence d’achat annuelle de 4,6 fois par an, loin devant Bricomarché (3,5), Brico Dépôt (3,5), Weldom (3,3) et Castorama (3,1).

Tous secteurs confondus, c’est la 14ème enseigne au sein de la laquelle les millenials ont le plus dépensé sur la période étudiée.

Il faut dire que l’enseigne sait se réinventer et séduire les millenials en proposant de nouveaux concepts comme des cours de bricolage ou une mise en relation entre particuliers bricoleurs pour renforcer la communauté.

L’émergence des pure players ManoMano et BricoPrivé

À noter également : l’apparition de deux acteurs 100 % digitaux aux côtés des grandes surfaces de bricolage (GSB). ManoMano, créé en 2013, arrive en 5ème position, et BricoPrivé en 10ème position. Ces deux pure players ont également su séduire les millenials. Ils proposent notamment un parcours d’achat plus fluide et simplifié, des recommandations produits, un service d’accompagnement en ligne, et une communauté active sur les réseaux sociaux.

Avec 400 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 pour ManoMano, et 100 millions pour BricoPrivé, les deux nouveaux devraient être promis à un bel avenir.

Niveau dépenses, ces deux enseignes visent un positionnement premium, avec un panier moyen situé entre 90 et 140 euros, contre 50 à 70 euros pour Leroy Merlin, Brico Dépôt et Castorama. Viennent ensuite BricoMarché, Bricorama et Weldom.

Le panier moyen par enseigne. Source : Joko Insight

Enfin, des plateformes généralistes comme Amazon ou Cdiscount ne sont pas en reste, avec leur stratégie volontariste en matière de prix.

