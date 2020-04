Tryba, enseigne spécialisée dans la vente et pose de menuiserie, s’est vue récompensée lors de la deuxième édition des ConstruCom Awards. Son programme ambassadeur a été retenu pour le prix spécial « Démarche Innovante ».

C’est le deuxième prix qu’on lui décerne. En début d’année, l’entreprise spécialisée dans la vente et pose de menuiserie avait déjà été élue lauréate du trophée « Menuiserie de l’année 2020 », c’est désormais le prix spécial « démarche innovante » qu'elle a dernièrement remporté aux ConstruCom Awards.

Ces Awards de la construction récompensent « les meilleurs initiatives commerciales, marketing et communication des professionnels de la construction, industriels, fabricants, promoteurs ». C’est dans ce contexte que Tryba a obtenu un prix pour son programme ambassadeur, décrit comme « un projet innovant, qui utilise la recommandation et le bouche à oreille à l’ère du digital, un principe percutant ».

Le client, ambassadeur de la marque

Qui mieux qu’un ancien client de Tryba pour recommander la marque de menuiserie ? C’est sur ce système ingénieux, à l’ère où les avis des clients sont le plus souvent consultés et suivis, que l’entreprise axe sa démarche de communication. Derrière Tryba, une « communauté de plus de 2430 clients » a accepté de « partager son expérience avec d’autres consommateurs, porteurs de projets », comme un principe de particuliers à particuliers, un témoin de la bonne facture des menuiseries de Tryba.

Grâce à un site Internet dédié « chacun peut ainsi échanger librement avec ces clients (…), en toute transparence et simplicité sur la marque, les produits, le déroulé des travaux, la relation avec les équipes commerciales ». Une expérience client réussie permet alors de convaincre un autre client d’opter pour les menuiseries Tryba. Le site Internet dédié est accessible sur tous supports : ordinateurs, tablettes, smartphones…

Le réseau social de la menuiserie

Si la démarche est simple du côté des nouveaux clients, est-elle aussi intuitive pour ceux possédant déjà les menuiseries de la marque alsacienne ? Sur le site Internet, les anciens clients cliquent sur le bouton « devenir ambassadeur » et remplissent leurs profils avec les informations concernant les produits Tryba installés, des photos de ces même menuiseries sans oublier une photo de profil ! Le site ambassadeur devient alors un véritable réseau social, aspect de communication largement récompensé par ConstruCom. L’enseigne précise d’ailleurs qu’un « profil avec photos est beaucoup plus regardé et consulté ! ».

Une fois inscrits, les ambassadeurs donnent de leur temps pour répondre aux questions des internautes par e-mail, téléphone, sms ou messenger. Lors de ces échanges, l’ambassadeur a alors la possibilité de proposer une offre « pose offerte » au futur client. Tryba, en contrepartie, continue de s’engager auprès de ses anciens clients, devenus ambassadeurs. L’enseigne propose un système de fidélité par points. Ainsi, à chaque contact avec les clients ou à chaque vente, les ambassadeurs cumulent des points échangeables en chèques cadeaux Amazon.fr. Une digitalisation qui permet à Tryba de communiquer sur ses produits.

J.B