Le réseau Terres de Fenêtres atteint les 150 points de vente

17.03.22

Basé à Saint-Brévin-les-Pins, dans les Pays de la Loire (44), le groupe Maugin fabrique plus de 3 000 produits sur-mesure par semaine, que ce soit des fenêtres, baies, volets, ou portes d’entrée en aluminium et en PVC. Depuis 2003, Maugin s’appuie sur son réseau « Terres de Fenêtre » pour la distribution. Le réseau compte aujourd’hui 150 points de vente, et ambitionne d’atteindre les 250 partenaires d’ici 2024.

En novembre dernier, Maugin annonçait la fusion avec M.A.B, près de 6 ans après son rachat. L’objectif : plus de simplicité, notamment pour le passage de commandes des clients. Objectif 250 partenaires En ce début d’année, Maugin fait une nouvelle annonce : après avoir atteint les 150 points de vente - dont 30 nouveaux en 2021 - le réseau « Terres de Fenêtre » ambitionne désormais d’atteindre 250 partenaires d’ici 2024, avec une première échéance à 200 partenaires d’ici fin 2022. « Notre objectif est de se rapprocher des 200 partenaires à la fin de l’année. Pour ce faire, nous allons renforcer notre présence et notre accompagnement sur l’ensemble du territoire. Nous allons aussi continuer à développer de nouveaux outils et de nouveaux services métiers afin de nous inscrire dans une dynamique positive et professionnelle », explique Ludovic Guillou, directeur commercial du groupe Maugin. Afin d’atteindre cet objectif, les équipes du réseau prévoient notamment de poursuivre leurs road-shows pour aller à la rencontre des professionnels de la menuiserie dans toute la France. Pour les inciter à les rejoindre, le groupe rappelle que les professionnels restent pleinement indépendants, et affirme que ceux qui ont rejoint le réseau enregistrent en moyenne 15 % de croissance par an. Claire Lemonnier

