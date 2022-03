« Le bâtiment, des métiers qui vous construisent » : La FFB se donne les moyens de recruter plus

24 000 « Jeunes Talents Bâtisseurs » recrutés dans les quartiers Le 15 avril dernier, la ministre du Travail Elisabeth Borne, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon et le président de la FFB Olivier Salloron, avaient signé une convention nationale afin de favoriser l’accès aux entreprises du bâtiment à 15 000 jeunes. Lancée dans le cadre du plan du gouvernement « 1 jeune, 1 solution », cette opération intitulée « 15 000 Jeunes Talents Bâtisseurs » a permis de recruter 24 100 jeunes talents issus exclusivement des quartiers de la politique de la ville (QPV), et ressortissants hors Union Européenne. « Le bâtiment est un secteur d’avenir, qui recrute pour répondre aux défis actuels : rénover les bâtiments, construire de nouveaux logements, transformer la ville pour la rendre plus agréable à vivre, plus pratique et plus belle. Je félicite la fédération française du bâtiment pour son action vers les jeunes des quartiers de la politique de la ville », salue Emmanuelle Wargon. Cette initiative, qui a également permis de renforcer les partenariats nationaux et locaux avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion, a été réussie grâce à la mobilisation du service public de l’emploi et des réseaux associatifs. « Ils ont ainsi identifié les jeunes et demandeurs d’emplois désireux d’intégrer le secteur du bâtiment, actuellement en forte demande de main d’œuvre », précise la fédération. « Avoir de l’ambition pour l’emploi, c’est agir sur l’attractivité du secteur en communiquant sur les possibilités d’embauche et de carrières. L’engagement de la Fédération est le signe de la volonté des artisans et entrepreneurs d’aller vers les jeunes des quartiers et de leur proposer des parcours vers l’emploi », se réjouit Olivier Salleron.