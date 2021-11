Maugin et M.A.B fusionnent

Le 28 octobre dernier, le groupe Maugin, spécialisé dans la fabrication de menuiseries PVC et aluminium, a annoncé avoir fusionné avec l'entreprise M.A.B, spécialiste des portes d'entrée, que le groupe avait racheté en 2016. Cette fusion permettra notamment plus de simplicité pour le passage de commandes des clients professionnels.

Il y a près d'un an, Maugin annonçait lancer une application 3D pour aider ses clients professionnels et particuliers à mieux visualiser et choisir leurs menuiseries.

En cette fin d'année 2021, le groupe annonce une autre nouvelle : sa fusion avec l'entreprise M.A.B, qu'il avait racheté en 2016.

Dans son siège historique de Saint-Brévin-les-Pins (44), Maugin concentre la majorité des 300 salariés du groupe. Le site est dédié à la fabrication des menuiseries PVC et aluminium, que ce soit des fenêtres, baies, volets roulants, et portes. En 2014, le groupe acquiert le site de Saint-Gervais (85), puis, en 2016, rachète l'entreprise M.A.B.

Créée en 1866 à Saint-Martin-Le Châtel (01), l'entreprise M.A.B. se spécialise dans les portes d'entrée en bois dans les années 1980, puis étend ses gammes à de nouvelles essences de bois (pin, chêne) et aux matériaux acier et PVC.

Depuis le 1er septembre, les deux entités juridiques ne font désormais plus qu'une, pour plus de simplificité organisationnelle, industrielle, et commerciale.

Avec cette fusion, les clients professionnels passent désormais par une seule et même bibliothèque pour passer leurs commandes et se faire livrer, et n'ont plus qu'un seul interlocuteur commercial Maugin.

« Grâce à cette simplification administrative, le site de production des portes d’entrée, situé à Saint-Martin-Le-Châtel dans l’Ain, pourra ainsi se concentrer uniquement à la fabrication, l’amélioration continue et la qualité de ses produits et de leurs process de fabrication », explique Emmanuel Barrault, Directeur Général du groupe Maugin.