Vie & Véranda : +23 % de CA en 2021 Vie des sociétés | 17.03.22

Créée en 1984, l’entreprise Vie & Véranda conçoit des vérandas et extensions en bois et aluminium sur-mesure, grâce à un bureau d’études intégré. En ce début d’année 2022, le groupe annonce avoir vu son chiffre d’affaires augmenter de 23 %. Il prévoit désormais l’agrandissement de son site de production et l’ouverture de 5 nouvelles agences.

Vie & Véranda annonce avoir vu son chiffre d’affaires augmenter de 23 % en 2021, et ainsi atteindre 42 millions d’euros, porté par le dynamisme des travaux de rénovation et d’extension depuis le début de la crise sanitaire. « L’activité du groupe était déjà soutenue avant le Covid-19, la crise a amplifié le besoin de se sentir bien chez soi, de se connecter à la nature, d'agrandir sans forcément déménager. Nos vérandas sur-mesure, de fabrication française, pensées comme une véritable extension de la maison sont une réponse qui a beaucoup de sens et cela nous a amené une nouvelle clientèle. Nos choix d’investissement dans notre outil industriel et dans nos équipes nous permettent d'absorber ce développement sans tension », explique Lucas Pinoncély, président de Vie & Véranda. Agrandir le site de production et ouvrir de nouvelles agences Pour cette nouvelle année, le groupe prévoit désormais l’agrandissement de son site de production afin de répondre à la croissance d’activité, avec une demande en hausse de 40 %, représentant la pose de près de 2 000 vérandas par an. Basé à Feyzin (69), le groupe a investi 4 millions d’euros pour agrandir de 50 % son usine. Elle passera ainsi de 10 000 à 15 000 m2. Cet investissement devrait permettre de quasiment doubler le nombre de vérandas et extensions produites par jour, pour passer de 8 à 15 unités. Par ailleurs, le groupe prévoit la création de 7 nouvelles agences, pour atteindre les 45 points de vente à fin 2022. En 2021, 5 agences ont notamment ouvert à Rennes, Poitiers, Orléans, Bourg en Bresse, et Mougins. Vie & Véranda axera également son développement autour de la R&D, avec 450 000 € consacrés au développement d’innovations pour 2022. La marque annonce d’ailleurs le lancement de sa nouvelle véranda-extension « Naeva ». Claire Lemonnier

Photo de une : Naeva – Vie & Véranda



Claire.lemonnier