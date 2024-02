Les Fondations Velux s’attaquent à la restauration du Grand Palais

Les Fondations Velux viennent d’officialiser leur soutien au projet de restauration d’envergure du Grand Palais. Elles s’engagent notamment à verser un million d’euros pour la restauration de 5 000m² d’éléments verriers. Tout devrait être prêt pour les Jeux olympiques.

Le Grand Palais est en train de faire peau neuve. Érigé pour l’exposition universelle de 1900, il a entrepris début 2021 une campagne de restauration d’envergure, incluant notamment la rénovation de ses éléments verriers.

Dirigé par François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques, ce projet de restauration vise à rétablir l’unité et la cohérence du bâtiment, en tâchant de répondre au mieux aux besoins actuels des visiteurs.

Plusieurs milliers de mètres carré d’éléments verriers à restaurer

Ce sont les Fondations Velux qui vont être chargées de la restauration de plus de 5 000 m² d’éléments verriers. Les nombreuses galeries et espaces qu’ils abritent vont rapidement pouvoir retrouver un éclairage naturel. Par ailleurs, les dalles verre des promenoirs qui occupent la rotonde du Palais de la découverte permettront de redonner une place importante à la lumière naturelle dans le bâtiment.

Le Grand Palais fait partie des nombreux monuments qui accueilleront des épreuves pendant les Jeux olympiques de Paris. Tous les travaux de restauration des éléments verriers seront achevés avant le lancement des Jeux, notamment ceux de la Nef, qui est l’un des espaces concernés par les épreuves.

Ce n’est pas le premier engagement des Fondations Velux dans la restauration du Grand Palais. En 2016 et 2017, celles-ci s’étaient investies au cours de la phase anticipée des travaux à travers un mécénat pour la restauration de la verrière de la Rotonde du Palais d’Antin.

Jens Kann-Rasmussen, président de Villum Fonden, une des Fondations Velux, avait déclaré ceci lors de la signature de ce nouveau partenariat : « Les Fondations Velux soutiennent, depuis plus de 20 ans, la conservation du patrimoine français qui porte l’excellence de l’architecture et de l’artisanat. Avec ce partenariat, nous souhaitons offrir aux visiteurs une expérience nouvelle et la redécouverte de la transparence dans des espaces où la lumière avait été occultée ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock