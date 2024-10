La sécurité et la santé sur les chantiers de construction restent des priorités absolues pour 2024. Bien qu'en baisse, le nombre d'accidents du travail dans le secteur du BTP reste élevé. On dénombre en moyenne 48 accidents pour 1 000 personnes, soit un accident toutes les 3 minutes. En 2022, 78 de ces accidents étaient mortels. Les environnements de travail dans ce secteur sont souvent dangereux, et des mesures appropriées sont indispensables pour protéger les travailleurs. Voici quelques conseils pratiques pour garantir la sécurité et la santé sur les chantiers.

La sensibilisation et la formation continue

Afin d'améliorer la sécurité et de déployer les mesures les plus efficaces, il est nécessaire de connaître l'origine des accidents.

En France, les opérations de manutention (comme déplacer une charge lourde) sont à l'origine de quasiment la moitié des accidents (48 %), d'après les chiffres de l'Assurance Maladie. Ils sont à l'origine de troubles musculo-squelettiques (TMS) et de douleurs au dos.



Les trois autres types d'accidents les plus répandus sur un chantier sont les suivants :

Les chutes de hauteurs , ces accidents graves représentent 17 % des accidents.

, ces accidents graves représentent 17 % des accidents. Les accidents d'outillages en main , à l'origine de 15 % des accidents.

, à l'origine de 15 % des accidents. Les chutes de plain-pied (14 %).

La mise à jour des connaissances, via la formation continue, est essentielle pour maintenir un haut niveau de sécurité. Il est primordial d'être régulièrement formé aux nouvelles normes de sécurité et aux meilleures pratiques. Les sessions de formation doivent couvrir :

Les procédures de sécurité,

L'ergonomie et la posture au travail,

L'utilisation correcte des équipements de protection individuelle (EPI),

Les nouvelles technologies et méthodes de construction.

L'utilisation des équipements de protection individuelle

L'utilisation correcte des EPI (casques de sécurité, lunettes de protection, gants, chaussures de sécurité, harnais de sécurité pour les travaux en hauteur) peut prévenir de nombreux accidents sur les chantiers.



Il est crucial que les EPI soient adaptés aux risques spécifiques de chaque chantier et que leur utilisation soit strictement appliquée. Il en va de la responsabilité du salarié mais aussi de l'employeur.

La planification et le suivi des risques

Une bonne planification et comme une bonne organisation du chantier peuvent prévenir de nombreux accidents. Cela inclut :

L'évaluation des risques : identification des dangers potentiels avant le début des travaux.

: identification des dangers potentiels avant le début des travaux. Le suivi du plan de sécurité : le plan de prévention et de sécurité comprend les mesures de prévention et les procédures d'urgence à suivre. Il est élaboré par le coordonnateur SPS, lui-même nommé par le maître d’ouvrage dès le début de la phase de conception.

: le plan de prévention et de sécurité comprend les mesures de prévention et les procédures d'urgence à suivre. Il est élaboré par le coordonnateur SPS, lui-même nommé par le maître d’ouvrage dès le début de la phase de conception. Des zones de travail définies : délimitation claire des zones de travail, pour éviter les interférences et les collisions entre les différents corps de métier.

Une communication claire et régulière, accompagnée d'une signalisation adéquate, est également essentielle pour prévenir les accidents.

L'adoption des nouvelles technologies

Dans les années à venir, la technologie va jouer un rôle de plus en plus important dans l'amélioration de la sécurité sur les chantiers. Mais dès à présent, en 2024, plusieurs innovations peuvent être intégrées aux pratiques quotidiennes :

Les drones peuvent inspecter les zones difficiles d'accès et surveiller les chantiers en temps réel.

peuvent inspecter les zones difficiles d'accès et surveiller les chantiers en temps réel. Les exosquelettes réduisent les risques de blessures en aidant les travailleurs à soulever des charges lourdes.

réduisent les risques de blessures en aidant les travailleurs à soulever des charges lourdes. Les capteurs et montres connectées surveillent les signes vitaux des travailleurs et envoient des alertes en cas de données inquiétantes.

La gestion des substances dangereuses

Les chantiers de construction utilisent des substances dangereuses. Pour minimiser les risques lors de l'utilisation d'un produit chimique, il est obligatoire de suivre les indications de sa fiche de données de sécurité (FDS). Véritable carte d’identité d’un produit chimique, elle indique les dangers, les premiers secours à porter, les précautions de stockage, de manipulation, de transport et d’élimination à suivre, ainsi que les équipements de protection individuelle obligatoires lors de l'utilisation de la substance.

Là encore, la formation des travailleurs à la manipulation sécurisée des substances dangereuses est nécessaire pour assurer la sécurité et la santé des ouvriers.

La prévention des chutes

Les chutes de hauteur sont la cause principale de blessures graves sur les chantiers. Plusieurs mesures de sécurité simple à mettre en place permettent de limiter les risques, dont notamment l'installation de garde-corps et de filets de sécurité autour des zones de travail en hauteur, ainsi que la vérification régulière de la stabilité et de la sécurité des échelles et des échafaudages.

La prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)

Les troubles musculo-squelettiques sont courants chez les travailleurs du BTP. Pour les prévenir, il convient de les former aux bonnes postures et techniques de levage, d'utiliser des outils et des équipements conçus pour réduire les contraintes physiques et enfin d'encourager les moments de récupération pour éviter la fatigue et les blessures.

La surveillance et la maintenance des équipements

Les équipements défectueux peuvent causer des accidents graves. Pour garantir leur bon fonctionnement, il est nécessaire d'effectuer des inspections régulières de tous les équipements, de mettre en place un programme de maintenance préventive pour éviter les pannes et de tenir des registres détaillés de toutes les inspections et maintenances effectuées.

Pour conclure, la sécurité et la santé sur les chantiers en 2024 dépendent de la mise en œuvre rigoureuse de pratiques éprouvées et de l'adoption de nouvelles technologies. Une formation continue, une utilisation correcte des EPI, une bonne planification et une communication efficace sont des éléments clés. La sécurité sur les chantiers ne peut être garantie sans l'engagement de la direction. Les employeurs doivent à la fois montrer l'exemple, investir dans la sécurité et promouvoir une culture d'entreprise où chaque travailleur se sent responsable de sa sécurité et celle de ses collègues.

