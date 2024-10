Maçonnerie et du gros œuvre : renforcer la prévention sur les chantiers

L'UMGO-FFB et l'OPPBTP, qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, souhaitent formaliser et renforcer leur engagement commun en faveur d'une prévention efficace, allant de l'amélioration des équipements à la sensibilisation des travailleurs.

Lors des Rencontres des Métiers du Gros Œuvre (RMGO) à Aix-les-Bains, l'Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre (UMGO-FFB) et l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) annonce signer un partenariat stratégique d'une durée de quatre ans.

L'objectif : renforcer la prévention des risques professionnels sur les chantiers et à accompagner les entreprises du secteur dans l'identification et la gestion de ces risques, dans les métiers de la maçonnerie et du gros œuvre.

Promouvoir la prévention sous toutes ses formes

Le partenariat repose sur trois grands axes, dont l'accompagnement des entreprises dans la reconnaissance et la gestion des risques professionnels spécifiques à leurs métiers. En adaptant les solutions aux besoins concrets des entreprises, l'UMGO-FFB et l'OPPBTP espèrent améliorer les conditions de travail des ouvriers, réduire les accidents, et ainsi augmenter l'attractivité des métiers de la maçonnerie et du gros œuvre.

Il vise également à promouvoir la prévention sous toutes ses formes, en relayant des campagnes ciblées auprès des entreprises, comme celle sur les troubles musculo-squelettiques (TMS).

Enfin, le partenariat se concentre sur la mise à disposition d'outils pratiques à tous les niveaux hiérarchiques, afin que la prévention devienne un élément central du fonctionnement quotidien des entreprises. L'UMGO-FFB et l'OPPBTP s'engagent à participer à des manifestations et événements autour de ce thème, à partager les informations pertinentes, et à élaborer des mémos d'accueil pour sensibiliser dès l'intégration des nouveaux employés.

Paul Duphil, secrétaire général de l'OPPBTP, a exprimé sa satisfaction face à ce nouveau partenariat, souligne qu'il permet de « prolonger les efforts déjà entrepris par les entreprises de maçonnerie et de gros œuvre dans le domaine de la prévention ». Selon lui, « ce partenariat est un gage de pérennité pour les initiatives de sécurité sur les chantiers et un facteur de performance accumulé pour les entreprises concernées ».

Marie Gérald

Photo de Une : OPPBTP