MAPEI France rachète un fabricant de résines synthétiques

MAPEI France, fabricant de produits chimiques pour le bâtiment, annonce le rachat de Resipoly Chrysor et Eurosyntec, deux entreprises spécialisées dans la fabrication et la mise en oeuvre de résines de synthèse. Grâce à cette acquisition, le groupe élargit et diversifie sa gamme de produits et services.

Après avoir racheté Tecnopol, fabricant de solutions d'étanchéité pour le bâtiment, en 2019, MAPEI France annonce en ce début d'année 2022 l'acquisition de Resipoly Chrysor, fabricant de résines synthétiques, et de sa filiale Eurosyntec.

Depuis 1958, Resipoly est implantée en France à travers trois sites de production : Villeneuve-le-Roi (94), Vénissieux (69) et Saint-Mars-La-Brière (72). Ces sites fabriquent des revêtements de sols et systèmes d'étanchéité pour les secteurs du bâtiment, de l'industrie, des infrastructures, des sports et loisirs.

En 2021, Resipoly Chrysor et Eurosyntec employaient une centaine de salariés pour un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros.

Pour MAPEI France, qui compte de son côté 315 salariés et réalise 116 millions d'euros de CA, cette acquisition va lui permettre de se diver sifier encore, et d'élargir sa g amme de produits et services sur le marché des résines.

« Après l’intégration en 2019 de Tecnopol France, spécialiste de solutions d’étanchéité pour le bâtiment, nous poursuivons notre développement et nous renforçons, avec Resipoly, notre savoir-faire dans le domaine des résines et des revêtements de sols », a souligné Christophe Jeauneau, directeur général de MAPEI France, qui devient également président de Resipoly.

Avec ce rachat , Axel de Lavernhe, directeur général de Resipoly et gérant d'Eurosyntec, intègre également le comité de direction de MAPEI France.

Ce dernier s'est réjoui de cette intégration : « Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe MAPEI via son entité française MAPEI France. Nous partageons des valeurs communes fortes comme la proximité, l’innovation et l’excellence. Ce rapprochement est une réelle chance pour Resipoly qui va accélérer son développement et apporter de nouvelles solutions à ses clients et partenaires ! », a-t-il estimé.

