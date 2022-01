Diagnostic immobilier : la fédération FED Experts est créée

Les créations de fédérations et syndicats spécialisés dans le diagnostic immobilier se multiplient ces dernières semaines. Après Sidiane, créé le 16 décembre dernier, FED Experts a vu le jour ce jeudi 6 janvier. Cette nouvelle fédération se veut ouverte aux professionnels du diagnostic immobilier, de l'efficacité énergétique et du contrôle du bâti.

Après la création du Syndicat Interprofessionnel du Diagnostic Immobilier, de l'Analyse et de la Numérisation de l'Existant (SIDIANE) le 16 décembre dernier par huit membres fondateurs, Hassad Mouheb (président du centre de formation Wedge Institute) et David Koja (fondateur du réseau Diag’ Précision) ont à leur tour annoncé ce jeudi 6 janvier la création de la fédération FED Experts. Cette dernière vise à rassembler non seulement les professionnels du diagnostic immobilier, mais aussi de l'efficacité énergétique et du contrôle du bâti.

Cette cinquième fédération vient donc s'ajouter dans la filière du diagnostic immobilier, aux côtés de la FIDI, de la CDI-FNAIM, de la LDI et de Sidiane.

Les deux fondateurs, Hassad Mouheb et David Koja, seront respectivement président et vice-président de cette nouvelle fédération, qui se veut « rassembleuse », et ouverte à tous : indépendants, sociétés unipersonnelles, PME, ETI, et grands comptes.

Elle repose sur deux formules d'adhésion : soit une adhésion gratuite, donnant notamment accès à des services de visibilité et à des réductions avec des entreprises partenaires, soit une adhésion payante (de l'ordre de 1 000 € l'année), qui permet de participer à des groupes de travail en relation avec les pouvoirs publics.

Faisant notamment référence à la mise en place chaotique du nouveau diagnostic de performances énergétiques (DPE), les deux fondateurs estiment que la filière a été confrontée ces dernières années à plusieurs « échecs successifs, souvent provoqués par le manque de cohésion, ou l’absence de concertation avec une grande partie des acteurs opérationnels du terrain ».

« Nous souhaitons mettre notre expérience à disposition. Par exemple, en octobre dernier, notre fédération fut la seule organisation à réclamer un report de l'audit énergétique réglementaire auprès des pouvoirs publics. Celui-ci étant initialement prévu pour le 1er janvier 2022. Les autres organisations quant à elles, se sont félicitées de ce calendrier avant que le ministère ne finisse par le reporter à septembre 2022 », estiment-ils.