Marché de la fenêtre : les professionnels plus pessimistes pour 2020

Selon la dernière étude TBC Innovations, le marché de la fenêtre est resté stable en 2019, avec environ 1 % de croissance en volume par rapport à l'année précédente, soit plus de 10 millions de fenêtres installées en France en 2019. Les professionnels s'inquiètent en revanche de la baisse des mises en chantier pour le segment du résidentiel neuf, et apparaissent également plus pessimistes concernant le secteur de la rénovation. Le point sur les chiffres clés.

Comme chaque année depuis 2016, TBC Innovations a réalisé une étude pour faire émerger les chiffres clés du marché de la fenêtre en France. Une étude quantitative a été menée en janvier 2020 auprès de 400 acteurs de la pose et de la commercialisation de fenêtres. Les 400 personnes interrogées représentaient 250 entreprises de pose, 100 distributeurs et 50 acteurs de la conception de bâtiments neufs. Selon les résultats de l'étude, le marché des fenêtres aurait gagné 1 % de croissance en volume par rapport à l'année 2018 - le nombre de fenêtres installées dépassant ainsi les 10 millions d'unités. Les professionnels de la fenêtre plus inquiets pour l'année à venir Dans le détail, TBC Innovations note que la baisse des mises en chantier qui perdure depuis 2018 risque d'impacter la pose de fenêtre dans le résidentiel neuf, « même si la pose des fenêtres arrive en décalage de 6 mois à un an après le démarrage des chantiers ». Après trois ans de croissance, ce segment serait en baisse sur l'année 2019. La rénovation reste en revanche le principal débouché de la filière. En 2018, la croissance était à plus de 2 %, boostée par un effet d'aubaine lié à l'arrêt du CITE en juin 2018. Anticipant la fin de cet avantage, de nombreux particuliers avaient alors changé leurs fenêtres. Les professionnels constatent que l'année 2019 a été plus contrastée, mais que les nombreuses ventes dans l'ancien ont maintenu une croissance tout à fait satisfaisante pour le segment de la rénovation des fenêtres. Interrogés sur l'évolution du marché pour l'année à venir, 24 % des professionnels ont répondu qu'ils envisageaient une croissance pour la rénovation de fenêtres, 44 % envisageaient une année stable, et 32 % une baisse concernant la rénovation - dessinant ainsi une tendance plutôt pessimiste comparé aux années précédentes. Les estimations des professionnels pour 2020. Source : étude TBC Innovations L'aluminium et les couleurs ont le vent en poupe Du point de vue des matériaux choisis, le PVC reste le premier matériau en volume de fenêtres posé en 2019. L'aluminium s'impose en revanche à la première place en termes de valeur. Côté teintes, les professionnels notent que la tendance est toujours aux couleurs. Alors qu'en 2012, seules 23 % des fenêtres installées étaient colorées, elles représentent désormais 41 %. Les couleurs sombres telles que le gris anthracite RAL7016 et le noir sablé ont notamment du succès. Les professionnels remarquent également une demande croissante de couleurs claires telles que le gris, le sable et les grèges - cette tendance étant plus marquée dans certaines régions. Bien que le blanc reste encore la couleur privilégiée pour les fenêtres en PVC et en aluminium, la part de marché des fenêtres blanches recule au profit des fenêtre colorées. Les menuiseries colorées gagnent du terrain. Source : étude TBC Innovations C.L. Photo de une : ©Adobe Stock

Redacteur