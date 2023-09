Matériaux de construction : un repli à relativiser au mois de juillet

Si la tendance inflationniste semble se calmer, ses répercussions perdurent sur l'activité économique, y compris celle des matériaux de construction. Toutefois, selon la dernière conjoncture de l'Unicem, la production et la livraison de granulats et de BPE connaissent une dégradation modérée au mois de juillet.

La flambée des prix de l’énergie et l’inflation sur les matières premières jetaient, sur l’année 2022, une ombre sur l’économie, en particulier celle du bâtiment. Sans compter les tensions en approvisionnement et l’augmentation des taux d’intérêt en 2023.

« Ces facteurs ont lourdement pesé sur la demande des ménages mais l’activité des entreprises est restée alimentée par des arriérés de commandes (réfrénées par le choc pandémique), générant des besoins de main-d’œuvre », souligne l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (Unicem), dans sa dernière note de conjoncture.

Après l’inexorable déclin de l’activité des matériaux de construction annoncée durant l’été, « la rentrée 2023 s’ouvre sur de nouvelles inquiétudes. L’inflation se modère et la hausse des taux touche bientôt à sa fin, mais leurs effets risquent désormais de se propager dans la sphère productive (défaillances d’entreprise, chômage…) ».

Pourtant, l’activité des matériaux s’est certes « montrée très molle cet été », mais sans « franche dégradation ».

Un rythme de dégradation modéré en juillet

Selon l’enquête mensuelle de l’Unicem, la production de granulats à fin juillet stagne par rapport au moins de juin. Son niveau reste en dessous de 4,7 % par rapport à un an plus tôt. Sur les trois derniers mois connus, on note un repli de 3,6 % par rapport aux trois mois précédents (de février à avril), et de 5,6 % par rapport à la même période en 2022. En cumul sur sept mois, la production de granulats régresse de 8,2 % sur an à fin juillet. « Le niveau annuel d’activité serait de -6,8 % en dessous de celui des douze mois précédents », lit-on dans la conjoncture de l'Unicem.

Côté béton prêt à l’emploi (BPE), la production baisse de 5,7 % sur les douze mois précédents. Sur la période mai à juillet, elle cède 2,8 % par rapport aux trois mois précédents, et 6,2 % vis-à-vis du niveau enregistré un an avant.

Du côté du BPE, les volumes livrés sont plutôt stables depuis mai (+0,2 % entre juin et juillet, données CVS-CJO), mais ils affichent en juillet un niveau inférieur de -5,3 % à celui de juillet 2022. Entre janvier et juillet dernier, les livraisons ont connu un repli de 6 % sur an, « soit à peine plus que le glissement des volumes cumulés sur douze mois à fin juillet (-5,7 %) ».

« L’activité des matériaux se situe donc à bas niveau mais le rythme de dégradation tend à se stabiliser, en comparaison avec l’an passé devenant moins défavorable que début 2022 (où l’activité était plus soutenue) », décrypte l’Unicem.

Et l’indicateur matériaux, provisoire pour le mois de juillet, confirme un rythme de dégradation modéré. Le repli de l’activité passe donc de -9,9 % sur an au T1 2023, à -7,3 % au T2 2023, pour atterrir à -6,1 % en juillet. « Mais ce mouvement et son ampleur restent très contrastés selon les matériaux », souligne le syndicat.

« Le pire reste à venir »

Sans surprise, l’Unicem ne se révèle guère plus optimiste pour les prochains trimestres. « Le pire reste à venir », prédit l’union. La dégringolade des permis de construire indique « une chute d’activité programmée ». Un présage déjà partagé et repartagé en cette rentrée par la Fédération française du bâtiment (FFB) et la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI).

« Reste à savoir si ce cri d’alarme de la profession sera entendu par l’exécutif qui, dans une récente intervention d’E. Macron, vient d’annoncer la présentation prochaine d’un Projet de loi sur le logement », décrypte l’Unicem. D’autant que « l’activité constructive ne pourra être « sauvée » par le segment non résidentiel. Plutôt résilient jusqu’ici, ce secteur donne à son tour des signes de faiblesse ».

Encore une fois, seuls les travaux publics semblent être gagnés par l’accalmie, « malgré un climat de confiance encore fragile », avec un volume de travaux sur les sept premiers mois de l’année qui gagnent 4,6 % sur un an. « L’activité et les carnets se sont raffermis durant l’été, le réveil tant attendu de la demande des collectivités semblant enfin s’amorcer ! », commente le syndicat.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock