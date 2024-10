Matériaux de construction : vers une amélioration pour 2025 ?

L’Unicem dévoile sa conjoncture trimestrielle en ce mois d’octobre, « pas si rose », selon le syndicat. À fin août, le béton prêt à l’emploi (BPE) et les granulats enregistrent respectivement -13 % et -5,9 % sur un an. Toutefois, le syndicat entrevoit des signaux positifs laissant suggérer une embellie pour 2025.

L’Union nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction (Unicem) publie les résultats de sa conjoncture trimestrielle.

Entre début janvier et fin août, l’Unicem enregistre -13 % pour les volumes de béton prêt à l’emploi (BPE) par rapport à un an plus tôt, et -5,9 % pour les granulats, « aidés par une conjoncture mieux orientée dans les travaux publics ».

En plein débats sur le projet de loi de finances (PLF) 2025, le syndicat souligne des points qui pourraient être positifs pour la reprise dans la construction neuve, entre un potentiel élargissement du prêt à taux zéro (PTZ) à toutes les zones, et un assouplissement de la loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN).

Malgré un important déficit public et des coupes budgétaires attendues, le contexte économique semble s’améliorer avec la baisse des taux d’intérêt et de l’inflation, qui pourrait redonner du pouvoir d’achat immobilier aux ménages, et permettre le redressement des permis de construire et mises en chantier.

Une reprise amorcée pour le logement neuf ?

La reprise dans le logement neuf serait d’ailleurs déjà amorcée, selon l’Unicem, qui évoque +53,2 % de prêts accordés dans l’habitat neuf (contre -33,6 % il y a un an).

Toutefois, selon l’Unicem, les professionnels du secteur pointent un volontarisme politique encore insuffisant face à l’urgence de la crise de la construction neuve.

Mais pour l’année 2025, le syndicat anticipe d’ores et déjà la fin de la dégringolade pour les matériaux de construction, prévoyant entre -1 % et +1 % pour l’activité du BPE (après -12 % en 2024), et entre 0 % et +2 % pour les granulats.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock