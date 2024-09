Côté matériaux de construction, la fin d’une parenthèse estivale

Après une embellie en juin et une accalmie en août, les matériaux de construction doivent affronter une rentrée mouvementée. L’Unicem craint en effet l’impact de tensions politiques non révolues sur l’activité du bâtiment et de l’immobilier.

« Après un mois de mai particulièrement marqué par les intempéries, l’activité des matériaux s’est mieux tenue cet été », affiche l’Union nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction (UNICEM), dans sa note de conjoncture des mois de juin et juillet. Si l’indicateur matériaux de juin enregistre +1,3 % comparé à mai, il recule de 8,8 % face à juin 2023. En glissement semestriel, le repli dans les matériaux de construction est de 9,7 % sur un an. Un déclin tiré par les tuiles et briques (-25,4 %), tandis que les mortiers et bétons semblent mieux s’en tirer (-2 %). Granulats : une stabilisation par trimestre, et léger recul en glissement annuel Dans le détail, la production de granulats a rebondi de 13,3 % en juin et s’est stabilisé (0 %) en juillet. Par rapport à juillet 2023, le niveau d’activité progresse de 5,2 %. La hausse est toutefois plus modérée sur l’activité des trois derniers mois connus (+1,3 %), par rapport au T2 2024. L’activité de mai-juin-juillet ne bouge pas d’un iota, comparé aux niveaux de la même période en 2023. Cumulée sur les sept mois de 2024, la baisse d’activité est de 3,4 %, et de 5,5 % sur douze mois glissants. Malgré le regain estival, repli à deux chiffres dans l’activité BPE Comme pour la production de granulats, les livraisons de béton prêt à l’emploi (BPE) grimpent également en juin (+4,6 % par rapport à mai), puis stagnent en juillet (+0,2 %). Mais en glissement annuel, les volumes plongent de 11,9 %. Impactée par la météo du mois de mai, l’activité BPE sur les trois derniers mois diminue de 4 %, face aux trois mois précédents. Comparé à la même période de l’an passé, les volumes de BPE livrés tombent de 14,1 %. De janvier à juillet, ils cèdent de 13,8 % sur un an. « Le mois de juillet, dernier mois plein avant la coupure estivale, a sans doute bénéficié d’un effet « calendrier jours ouvrés » favorable, sans jour férié, ce qui n’a pas été le cas du mois d’août dont on attend d’ores et déjà une activité particulièrement ralentie », commente l’Unicem. Une crise politique encore prégnante et non sans conséquences « Cette rentrée de septembre sonne la fin de la trêve estivale, de l’épisode olympique mais aussi de la période d’attente de désignation du nouveau locataire de Matignon », poursuit l’organisation. Pour autant, la formation du nouveau gouvernement n’a pas mis un point final à « l’incertitude politico-institutionnelle ». « La constitution d’un gouvernement et les orientations budgétaires sont encore à définir avec, en toile de fond, la menace d’un rejet parlementaire », lit-on également dans sa conjoncture. Voilà qui ne devrait pas améliorer les affaires de l’activité immobilière, même si les permis, les ventes de logement, les crédits habitat ou encore la confiance des entrepreneurs du bâtiment ont repris des couleurs. Sans compter l’accalmie dans les prix et taux d’intérêt. « Du côté des travaux publics, les tendances en termes d’activité et de carnets sont restées plutôt bien orientées au cours de l’été », évoque également l’union. Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock