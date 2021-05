Le Conseil d’administration de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) a élu un nouveau bureau le 6 mai dernier, un vote qui fait suite à l’Assemblée général organisée le 22 avril 2021. Quels sont les nouveaux membres et les personnalités réélues ? Précisions.

Le 6 mai dernier, le Conseil d’administration de la Capeb a procédé à l’élection de deux postes de vice-président qui venaient à échéance. David Morales remplace Sabine Basili (qui ne se représentait pas) au poste de Vice-Président en charge des affaires économiques. Plaquiste plâtrier en Haute-Garonne, il est Président de l’entreprise familiale SASU Morales qui emploie aujourd’hui 10 salariés. Entre 2010-2019, il est nommé à la présidence de l’UNA des métiers techniques et du plâtre et de l’isolation. Au CSTB, il est expert et président du Groupe spécialisé n°9, donnant les avis techniques pour les cloisons, doublages et plafonds.

Gilles Chatras a été réélu Vice-Président en charge de la formation et du Réseau. Aujourd’hui associé au sein d’une SARL de peinture, décoration et plâtrerie, il emploie 2 salariés et un apprenti. Adhérent de la Capeb, il est notamment élu Président de la Capeb du Puy-de-Dôme en 2013.

Corine Postel (conjointe collaboratrice, couvreur zingueur - Yvelines) poursuit ses missions de Première Vice-Présidente en charge des affaires sociales, un poste qu’elle occupe depuis 2020. Elle est également administratrice au CCCA-BTP, et Présidente de la Capeb Yvelines.

Thierry Ravon rejoint le Conseil d’administration de la Capeb en tant que secrétaire adjoint. Membre de la commission nationale des affaires économiques du syndicat, il a tout récemment développé le tout premier CCMI 100% digital et intelligent. Son entreprise de carrelage basée à Balzac en Charente emploi 9 salariés dont 2 apprentis. Il est le Président de la Capeb régionale de la Nouvelle Aquitaine, vice-président de l’U2P de la même région, et administrateur du CCCA-BTP.

Michel Dumon (menuisier-charpentier en Gironde) continue d'évoluer au poste de trésorier, et Francis Mathieu (Couvreur charpentier zingueur dans le Creuse) à celui de trésorier adjoint. Christophe Bellanger (électricien - Président de l’UNA EEE dans le Maine et Loire) est réélu Secrétaire.

Trois nouveaux administrateurs intègrent le Conseil d’administration

La Capeb salue l’arrivée de trois nouveaux administrateurs :

Jean-Michel Martin , charpentier Menuisier, co-gérant de LMB Martin Frères, est élu président de l’UNA Charpente Menuiserie Agencement, et à ce titre, intègre le conseil d’administration.

, charpentier Menuisier, co-gérant de LMB Martin Frères, est élu président de l’UNA Charpente Menuiserie Agencement, et à ce titre, intègre le conseil d’administration. Bruno Hatton , métallier et menuisier aluminium, est à la tête d’une entreprise familiale dans la Sarthe (ETS Hatton). Il est élu président de l’UNA Serrurerie Métallerie, et à ce titre, intègre le Conseil d’administration.

, métallier et menuisier aluminium, est à la tête d’une entreprise familiale dans la Sarthe (ETS Hatton). Il est élu président de l’UNA Serrurerie Métallerie, et à ce titre, intègre le Conseil d’administration. Benoit Gauthier, maçon, succède à son père à la gérance de l’entreprise familiale en 2006 et travaille actuellement seul (Entreprise Gauthier). A l’assemblée générale de la Capeb nationale du 22 avril 2021, il est élu administrateur au sein du conseil d’administration.

Rose Colombel