Témoignages de chutes de hauteur : l’OPPBTP lance un podcast

Dans le cadre de sa nouvelle campagne contre les chutes de hauteur dans le BTP, l’OPPBTP lance une série de podcasts intitulée « Mon chantier en sécurité », recueillant les témoignages de victimes et témoins de ce type de chutes.

Il y a un mois, l’OPPBTP lançait sa nouvelle campagne visant à prévenir les chutes de hauteur, avec le slogan « ça n’arrive pas qu’aux autres ». Pour l’occasion, l’organisme de prévention diffuse un nouveau format : une série de trois podcasts avec le témoignage émouvant de trois victimes ou témoins de chutes de hauteur.

Si les victimes ont survécu, les blessures ont été graves, avec un pronostic vital engagé pour le chef d’entreprise tombé de 8 mètres à travers une toiture fragile.

La première cause d’accidents mortels dans le BTP

Malheureusement, ces chutes dangereuses, voire mortelles, ne sont pas si rares. Près de 75 % des chefs d'entreprise et 62 % des compagnons indiquent avoir déjà été témoins de ce type de chutes.

Elles représentent même la première cause d’accidents mortels dans le secteur du BTP (hors malaises et accidents routiers), avec 26 décès en 2022.

Les trois témoignages ont un point commun : les victimes ne se pensaient pas en danger, et ont négligé leur sécurité en espérant gagner du temps. Or, les conséquences sont dramatiques, non seulement d’un point de vue physique, mais aussi psychologique et matériel, avec des entreprises impactées humainement et économiquement.

À la fin de ces récits, un expert de la direction technique de l’OPPBTP analyse les raisons de la chute et donne des conseils clés aux entreprises.

L’objectif : sensibiliser les TPE et PME du bâtiment, et notamment celles les plus exposées à ce risque, à savoir les entreprises de couverture, de charpente, de maçonnerie et de gros œuvre.

Ces trois podcasts sont à écouter ici, ou sur les plateformes Spotify, Deezer, ou Apple.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock