Olivier Salleron a pris ses fonctions à la tête de la Fédération Français du Bâtiment (FFB) ce vendredi 12 juin, succédant officiellement à Jacques Chanut. Dans son discours, le nouveau président a notamment annoncé le lancement des Etats Généraux de la construction pour relancer le secteur après la crise.

L'annonce avait été faite le 20 mars dernier, quelques jours après le début du confinement, mais c'est désormais acté : Olivier Salleron a officiellement pris ses fonctions de nouveau président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) ce vendredi 12 juin, succédant à Jacques Chanut, qui aura effectué deux mandats de trois ans.

A 52 ans, Olivier Salleron est président de Salleron SAS, entreprise de chauffage, climatisation et plomberie à Périgueux, en Dordogne (24), et également président de la FFB Nouvelle-Aquitaine.

A l'occasion du conseil d'administration le nouveau président de la FFB a également nommé son équipe, constituée de Patrick Ramé (Conseil des régions), Franck Perraud (Conseil des professions), Marie Dupuis-Courtes (Commission développement des compétences), Henry Brin (Conseil de l'artisanat), Christophe Possémé (Conseil national de la sous-traitance du bâtiment et commission marchés), Anthony Laudat (Commission sociale), Marie-Ange Gay-Ramos (Jeunes dirigeants et communication), Samuel Minot (Commission économique), Jean Passini (Commission transition énergétique), Valérie Copin (Femmes dirigeantes), Emmanuel Gravier (Commission innovation et transition numérique), Edouard Bastien (Commission stratégie et prospective), Frédéric Carré (Développement), et Jacques Blanchet (Trésorier).

Ont par ailleurs été nommés vice-présidents Patrick Ramé, Franck Perraud, Marie Dupuis-Courtes, Henry Brin, Anthony Laudat, et Daniel Rigout (également président des Entreprises Générales de France du BTP, et qui sera chargé de projets autour de l'enseignement supérieur).

Lors de son discours, Olivier Salleron a notamment réaffirmé l'objectif de parvenir à un million de logements rénovés et construits par an, et annoncé le lancement des Etats Généraux de la Construction pour déterminer un plan de relance suite à la crise.

« C'est une grande fierté que de prendre la présidence de la FFB. Avec mon équipe, motivée et déjà pleinement engagée, je consacrerai toute mon énergie et mon action à la promotion et la représentation des 50 000 artisans et entrepreneurs adhérents de la fédération. Nous allons répondre aux défis immenses qui nous attendent. Le lancement d'un plan massif de rénovation énergétique des bâtiments en est une première illustration, au même titre que la nécessité d'accompagner la rénovation ou la construction d'un million de logements par an sur tout le territoire. L'emploi et la dynamique territoriale seront au cœur de mon engagement pour conserver toutes ses lettres de noblesse à notre profession et faire reconnaître, à son juste niveau, la contribution essentielle de notre secteur à la vie économique et sociale de la France », a réagit le nouveau président.

