C’est une situation particulière. Le secteur du bâtiment s’embourbe dans cette crise sanitaire du coronavirus, ne sachant pas s’il doit majoritairement reprendre son activité, ou, par précaution, préférer le retrait des ouvriers sur les chantiers. Avec l’incertitude autour du déconfinement, ForumConstuire.com fait un point sur la situation actuelle.

« Patience » est devenu le maître mot de cette crise du coronavirus, d’autant plus pour les particuliers ayant fait débuter des travaux de construction de maison juste avant le confinement. Même si certaines entreprises peuvent désormais reprendre le cours de leur activité, une majorité est encore en arrêt. ForumConstruire.com fait ainsi un point sur le Covid-19 et l’avancée des chantiers et des travaux de rénovation. La plateforme d’échanges entre particuliers sur la construction de maison a interrogé ses utilisateurs à propos des travaux de construction en cours.

55 % des sondés déclarent que les chantiers en cours à leur domicile sont entièrement à l’arrêt, 11 % des membres de la plateforme doivent effectuer des travaux sur leur chantier mais ne peuvent pas s’y rendre, ou n’ont plus le matériel nécéssaire. 7 % des sondés indiquent que quelques artisans vont pouvoir travailler sur les chantiers, et seuls 5 % parviennent encore à faire quelques travaux. Les particuliers resteront seulement les « futurs » propriétaires d’une construction pour le moment à l’abandon, et doivent trouver des solutions de logement temporaire.

Comment gérer la crise en tant que constructeurs ?

Pour les artisans, entrepreneurs ou salariés des TPE et PME, la situation n’est pas des plus évidente. Tout comme les particuliers, les constructeurs doivent se réorganiser. Ces professionnels de la construction se retrouvent devant plusieurs difficultés : le manque d’EPI, de gel hydro-alcoolique et de masques, réquisitionnés par l’État bien qu'ils en aient également besoin pour travailler comme le confirme le guide de l’OPPBTP. Mais une autre problématique découle de l’arrêt de toute la chaîne de la construction. Les entreprises souhaitant reprendre les travaux se retrouvent en manque de matériels, et de matériaux. Les livraisons se font au compte goutte et les chaînes de fabrication sont elles aussi quasiment à l’arrêt.

Une difficulté supplémentaire entrave les projets des constructeurs. Le Covid-19 ne permettra pas aux constructeurs de terminer les chantiers dans les délais impartis. La meilleure solution est de déclarer leurs chantiers suspendus pour cas de force majeur. Si les travaux continuent alors que le chantier est déclaré suspendu, l’argument du cas de force majeur sera en revanche abandonné et les constructeurs s’exposeront à payer des frais de pénalités de retard. « Certains constructeurs avaient du retard déjà acté avant le confinement, mais ont fait valoir des arrêts de chantiers pour éviter d’avoir à payer des indemnités de retard… » déclare l’AAMOI (l’Association d’Aide aux Maîtres d’Ouvrage Individuels).

Du point de vue de ForumConstruire.com, la situation est tout aussi délicate « D'un côté, le gouvernement encourage les Français à rester à chez eux (allant jusqu'à promettre des peines de prison à ceux qui ne respecteraient pas, à plusieurs reprises, les règles du confinement), et, de l'autre, il indique que rien ne s'oppose au retour au travail des artisans du BTP. Cette complexité se retrouve aussi sur le terrain. Trouver des matériaux est à présent quasi impossible et travailler en groupe est peu recommandé, rendant compliquée la reprise des chantiers. Sans parler de la peur de la maladie, bien présente chez bon nombre d'artisans et employés qui préfèrent, par sécurité, ne pas reprendre le travail » précise Jean-Christophe Gignac, le fondateur de la plateforme.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock