Pénurie de main d’oeuvre : Saint-Gobain investit dans la formation d'apprentis

Le leader de la distribution de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé, ce vendredi, investir dans la formation de 3 000 jeunes professionnels de la rénovation énergétique. Une initiative qui s'inscrit dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre dans le secteur du bâtiment.

Le secteur du bâtiment peine à recruter de nouveaux talents. Selon un rapport de l’Observatoire des métiers du BTP publié en février 2021, près de 70 % des entreprises du BTP anticipaient déjà des difficultés de recrutement.

Une réalité à laquelle doit faire face aujourd’hui le géant Saint-Gobain, qui a décidé d'investir dans la formation de jeunes professionnels en s’implantant dans des centres de formation d’apprentis (CFA).

En partenariat avec Pôle Emploi, des associations et via les réseaux sociaux, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB) s'est doté d'une équipe dédiée afin d’élaborer des modules de formation et sélectionner des entreprises parmi les milliers d'artisans-clients.

70 heures autour de la rénovation énergétique

L'entreprise va ainsi mobiliser « plusieurs millions d’euros » pour lancer 24 classes. L’objectif ? Former 3 000 jeunes aux métiers du bâtiment d'ici 2026. Chacune des formations comportera « un module spécifique de 70 heures autour de la rénovation énergétique », précise Saint-Gobain, dont les 2 000 points de vente se retrouvent souvent en première ligne des difficultés des artisans à embaucher des jeunes.

« À la fin, il nous faut aussi des artisans qui achètent nos produits mais en tant que leader, notre rôle est de prendre des initiatives et de faire boule de neige », en aidant à recruter des jeunes, explique Patrice Richard, directeur de la filiale SGDB.

Ces classes porteront le nom de l'enseigne spécialisée partenaire, « École du toit d'Asturienne » pour les couvreurs, « École des Bâtisseurs de Point.P » pour les futurs maçons, et « 19°C - L'École du génie climatique de Cedeo ».

Huit classes ont déjà ouvert depuis le début de l'année, proposant une formation en alternance d'une année à des jeunes entre 18 et 30 ans de niveau Bac ou en reconversion, dans des CFA déjà existants, notamment à Roubaix (59) et à Champs-sur-Marne (77).

« On est très impliqués dans la formation continue de nos clients et l'idée était de pivoter sur la formation initiale », commente Olivier Royer, ex-directeur général des magasins Asturienne. « Pour les CFA, on leur amène un savoir-faire en matière de recrutement, du contenu pédagogique sur la rénovation énergétique et aussi une connaissance des clients artisans où placer les élèves ».

Marie Gérald

