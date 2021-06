Port du masque en extérieur : l'OPPBTP revient sur les dernières règles

Lundi 7 juin, l'OPPBTP publiait la 13ème version de son guide de préconisations sanitaires, mis à jour dans le contexte d'assouplissements des mesures. Dix jours plus tard, l'organisme est revenu sur les régles en matière de port du masque en extérieur, suite aux dernières annonces du Premier ministre Jean Castex.

Depuis plus d'un an, le guide de préconisations sanitaires de l'OPPBTP régit les dernières règles applicables au sein des entreprises de BTP pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Depuis la toute première édition datant d'avril 2020, treize versions sont venues actualiser le guide au fil des annonces gouvernementales et de la mise à jour du protocole national.

La dernière version du guide de l'OPPBTP, en date du 7 juin, s'inscrit dans le contexte d'assouplissement des mesures. Elle précise notamment les bonnes pratiques en matière de pauses repas et de moments de convivialité.

Concernant les repas, l'OPPBTP préconise de déjeuner avec moins de 6 personnes, et de maintenir les gestes barrières. Dans le cadre de rassemblements professionnels, un maximum de 25 personnes doit être fixé, et les moments en extérieur doivent être privilégiés, tout en conservant le port du masque, l'hygiène des mains, et les règles de distanciation.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le port du masque n'était plus obligatoire en extérieur à compter du 17 juin. Dans ce contexte, l'OPPBTP annonce que la dernière version de son guide reste applicable, mais précise certains points concernant le port du masque en extérieur.

L'organisme rappelle notamment que le port du masque n'était déjà plus obligatoire sur les chantiers en extérieur, en raison des efforts physiques liés aux activités du BTP, sous condition d'une distance deux 2 mètres entre deux salariés.

Il restait toutefois obligatoire pour les chantiers situés dans l'espace public, mais ne l'est désormais plus, « sauf si une décision contraire locale spécifique des pouvoirs publics le stipule ».

L'OPPBTP souligne que le port du masque en extérieur reste également obligatoire en cas de travail à moins de 2 mètres d'une autre personne, en cas de regroupement, et dans les lieux clos.

« Tout en nous réjouissant de l’amélioration sensible de la situation épidémique, nous appelons néanmoins entreprises et salariés à la vigilance dans la mise en œuvre des mesures d’assouplissement, la Covid étant encore parmi nous et les variants source d’inquiétude comme le montre la situation au Royaume-Uni ou au Portugal », rappelle ainsi Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP.

