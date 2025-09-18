Rénovation de bâtiments en 2025 : découvrez les aides, subventions et prêts pour financer vos projets BTP et améliorer la performance énergétique.

Les aides de l’État pour la création d’entreprise dans le BTP

→ L’ACRE (Aide à la Création et à la Reprise d’Entreprise)

Exonération partielle des charges sociales pendant la première année.

pendant la première année. Réduction de 50 % des cotisations pour les auto-entrepreneurs.

pour les auto-entrepreneurs. Accessible aux demandeurs d’emploi, jeunes de moins de 26 ans, et bénéficiaires du RSA.

→ Le NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création ou la Reprise d’Entreprise)

Accompagnement gratuit pendant 3 ans pour structurer son projet.

pour structurer son projet. Prêt à taux zéro jusqu’à 10 000 €, sans garantie personnelle.

→ Le statut de la micro-entreprise

Simplicité administrative et faibles cotisations (22 % du chiffre d’affaires).

(22 % du chiffre d’affaires). Franchise de TVA jusqu’à 36 800 € de chiffre d’affaires.

À retenir : Ces aides sont idéales pour un artisan qui se lance seul en rénovation et veut tester son activité.

Les subventions pour les entreprises de rénovation énergétique

→ MaPrimeRénov’ et les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)

Financement de travaux de rénovation énergétique ( isolation, chauffage, ventilation, fenêtres, etc .).

.). Les artisans doivent être labellisés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour que leurs clients bénéficient de ces aides.

→ Les aides locales des régions et collectivités

Certaines régions offrent des subventions à la création d’entreprise dans le bâtiment .

. Aide spécifique pour les entreprises spécialisées en éco-construction.

→ L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

Jusqu’à 30 000 € sans intérêts pour financer des travaux de rénovation énergétique.

pour financer des travaux de rénovation énergétique. Accessible aux entreprises réalisant des rénovations globales.

Astuce : Vérifier sur le site de votre région les aides spécifiques à la rénovation énergétique.

Les financements bancaires et prêts pour lancer son activité

→ Le prêt d’honneur Bpifrance et Initiative France

Prêt personnel sans intérêt et sans garantie , allant jusqu’à 50 000 € .

, allant jusqu’à . Complémentaire à un prêt bancaire classique.

→ Les prêts bancaires classiques et crédits professionnels

Financement du matériel, des véhicules et de l’outillage .

. Taux d’intérêt réduits pour les projets écologiques ou innovants.

→ Le microcrédit pour les entrepreneurs du bâtiment

Jusqu’à 12 000 € via l’ADIE pour ceux qui ont peu d’apport personnel .

pour ceux qui ont . Accompagnement sur la gestion et le développement de l’entreprise.

Conseil : Un business plan solide est essentiel pour obtenir un financement bancaire.

Les aides pour les artisans du BTP en reconversion ou demandeurs d’emploi

→ ARCE (Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise)

Permet de recevoir 45 % de ses allocations chômage sous forme de capital .

. Versé en deux fois pour aider au démarrage de l’activité.

→ Le CPF (Compte Personnel de Formation)

Financement des formations RGE, gestion d’entreprise, comptabilité BTP .

. Formation à la création d’entreprise prise en charge à 100 %.

→ Le CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise)

Accompagnement par une coopérative d’activité avant d’immatriculer son entreprise.

avant d’immatriculer son entreprise. Permet de tester son activité sans risque.

Idéal pour : Les salariés en reconversion qui veulent se lancer dans la rénovation énergétique.

Tableau récapitulatif des aides et financements

Type d'aide Montant ou avantage Pour qui ? ACRE Exonération de 50 % des cotisations Nouveaux entrepreneurs NACRE Accompagenement + prêt 10 000 € Demandeurs d'emploi Prêt d'honneur Bpifrance Jusqu'à 50 000 € Entrepreneurs BTP Microcrédit ADIE Jusqu'à 12 000 € Créateurs avec peu d'apport ARCE 45 % des allocations chômage en capital Chômeurs créant une entreprise MaPrimeRénov' Financement des rénovations énergétiques Artisans RGE Éco-PTZ Jusqu'à 30 000 € à taux 0 % Travaux énergétiques CPF Formation Financement formations BTP et gestion Artisans en reconversion

À retenir : Bien cumuler les aides et prêts permet d’alléger son investissement initial et de sécuriser son projet.

Comment maximiser ses chances d’obtenir un financement ?

→ Construire un business plan solide

Définir précisément son offre (rénovation thermique, second œuvre, tout corps d’état…) .

. Établir un prévisionnel financier réaliste (coût du matériel, charges, prix des prestations).

→ Obtenir la qualification RGE pour profiter des aides à la rénovation

Permet d’accéder aux aides MaPrimeRénov’ et CEE .

. Gage de qualité qui rassure les banques et investisseurs.

→ Se faire accompagner par un réseau spécialisé

Chambres des Métiers et de l’Artisanat, Bpifrance, Initiative France…

Aide à la recherche de financements et à la gestion d’entreprise.

Conseil : Un bon dossier financier et une formation adaptée sont les clés du succès pour créer une entreprise rentable.

Quelles aides choisir pour bien démarrer ?

Créer une entreprise de rénovation en 2025 est un projet prometteur grâce aux nombreuses aides et financements disponibles :

Aides à la création : ACRE, NACRE, ARCE pour alléger les charges et obtenir des financements de départ.

: ACRE, NACRE, ARCE pour alléger les charges et obtenir des financements de départ. Financements bancaires et prêts d’honneur pour investir dans du matériel et lancer l’activité.

pour investir dans du matériel et lancer l’activité. Aides spécifiques à la rénovation énergétique (MaPrimeRénov’, CEE, éco-PTZ) pour booster son chiffre d’affaires.

pour booster son chiffre d’affaires. Formations et accompagnements (RGE, gestion d’entreprise) pour sécuriser son projet.

En combinant intelligemment ces dispositifs, il est possible de se lancer avec un investissement réduit et une activité pérenne.

