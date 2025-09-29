Poujoulat lance THERMINOX : conduit isolé design et facile
Leader européen des conduits de fumée et solutions d’évacuation, Cheminées Poujoulat dévoile une évolution majeure de son best-seller THERMINOX, conduit isolé polycombustibles de référence. Plus esthétique, plus ergonomique et toujours aussi performant, THERMINOX répond aux attentes des installateurs et des particuliers en quête de design et de praticité.
THERMINOX : le conduit isolé incontournable
Créé dans les années 90 pour des applications industrielles, THERMINOX est aujourd’hui plébiscité dans la maison individuelle. Conçu pour faciliter la traversée des murs et des planchers, il s’adapte à tous types de montages, en intérieur comme en extérieur. Sa robustesse et sa polyvalence en font une solution idéale pour les poêles à bois, poêles à granulés ou chaudières.
Des nouveautés au service du design et de la facilité de pose
Toujours en recherche d’innovation, Cheminées Poujoulat enrichit sa gamme THERMINOX avec deux évolutions majeures :
- Un nouveau support de conduit design : aux lignes épurées, fabriqué avec des matériaux de qualité, il s’intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes, notamment dans les espaces à grands volumes.
- Un emboîtement optimisé : pensé pour une manipulation plus simple et une pose facilitée, il améliore considérablement le confort des installateurs.
Ces innovations renforcent à la fois l’expérience des professionnels, grâce à des connexions repensées, et celle des consommateurs, qui bénéficient d’éléments esthétiques élégants et discrets.
Une gamme complète pour une personnalisation sur-mesure
Cette évolution s’inscrit dans une logique de personnalisation des conduits THERMINOX, compatibles avec :
- le régulateur de tirage design REGUL’ART,
- la pièce de départ de conduit esthétique DÉCO’START.
Grâce à ces accessoires, chaque installation combine performance technique et valorisation esthétique des intérieurs.
Poujoulat fête ses 75 ans et se tourne vers la diversification
Spécialiste des conduits de fumée et du bois-énergie, Poujoulat défend la place du bois dans le mix énergétique et accélère sa diversification, notamment avec l’acquisition de Progalva Énergies.
