SLIMFLEX-ISO : premier flexible isolé pour boisseaux 20x20 cm

Dévoilé lors du salon BEPOSITIVE 2025, le nouveau flexible isolé SLIMFLEX-ISO enrichit encore la palette de possibilités offertes par Cheminées Poujoulat pour le tubage des conduits de cheminée traditionnels. Avec SLIMFLEX-ISO, le fabricant français apporte une solution à un problème fréquemment rencontré par les installateurs d’appareils à bois.

Répondre à une demande croissante des installateurs

La montée en puissance des poêles à bois et des poêles à granulés de nouvelle génération confronte les installateurs à un problème. Plus performants, ces appareils produisent des fumées de plus faible température, ce qui augmente le risque de condensation dans les conduits.

Pour garantir sécurité, performance et tirage optimal, il faut tuber avec des flexibles isolés. Malheureusement, la rigidité et l’épaisseur de l’isolant des solutions existantes rendent l’opération de tubage des boisseaux de taille standard (20 × 20 cm) impossible.

SLIMFLEX-ISO, l’innovation qui change la donne

Avec un isolant minéral de seulement 13 mm enrobé dans une toile de verre résistante et légère, le flexible SLIMFLEX-ISO associe finesse, souplesse et efficacité. Ce que confirme l’industriel : « Avec son diamètre 150 mm et sa faible épaisseur, SLIMFLEX-ISO rend possible et simple le tubage des boisseaux maçonnés existants standards avec un flexible isolé. En diamètre 150 mm, chaque mètre de flexible SLIMFLEX-ISO ne pèse que 1,9 kg » un poids très proche du flexible non isolé STARFLEX déjà proposé par Cheminées Poujoulat. Une véritable prouesse technique et une solution unique sur le marché.

Ajustement de la longueur et tubage faciles grâce à la pièce GRIPFLEX

Proposé en couronne de 25 m à couper sur place (comme c’est le cas pour la plupart des conduits de tubage), SLIMFLEX-ISO est accompagné d’un embout à positionner à l’extrémité par laquelle le flexible est tiré dans le conduit maçonné. Cette nouvelle pièce baptisée GRIPFLEX, qui solidarise l’isolant et la toile avec le flexible inox intérieur, est dotée d’une forme profilée permettant de guider le flexible dans les passages étroits ou complexes, en tubage par le haut ou par le bas. Cette innovation réduit le temps d’installation et sécurise la mise en œuvre.

Notez enfin qu’aucun DTA n’est nécessaire pour SLIMFLEX-ISO puisque sa mise en œuvre est déjà encadrée par la NF DTU 24.1.

→ Le flexible isolé SLIMFLEX-ISO en bref :

Destiné au tubage de boisseaux

Disponible en diamètres 80, 100, 130 et 150 mm

Commercialisé en couronnes de 25 mètres

Ajustable sur chantier à la longueur souhaitée

Certification CE selon la NF EN 1856-2

Pour en savoir plus exit_to_app