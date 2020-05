Les soignants commencent à voir le bout du tunnel de la crise sanitaire, mais continuent d'être soutenus par les Français et diverses entreprises. Cette fois-ci, le groupe Janneau vient lui aussi soutenir la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France en reversant 15 € à cette fondation pour chaque fenêtre vendue. Une opération caritative lancée depuis le 27 avril.

Malgré les risques de faillite et la pression économique que supportent les entreprises, un mouvement solidaire s’installe pour aider ceux que le gouvernement qualifient en ces temps de « guerre », les Français « en première ligne ». Le groupe Janneau Menuiseries, fabricant de fenêtres et de portes d’entrée, s’inscrit lui aussi dans cette action, en reversant depuis le 27 avril, 15 € à la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, par fenêtre vendue.

L'opération mécénat de Janneau Menuiserie en image ©Janneau Menuiseries

Pourtant, l’entreprise n'a repris que récemment repris son activité, le 8 avril, après un temps de fermeture lié au confinement. Ce temps a permis une réflexion autour de « nombreuses mesures sanitaires validées par le Comité Social et Économique et la Médecine du Travail », des mesures indispensables pour permettre la réouverture de l’entreprise, et assurer « en priorité la sécurité des collaborateurs ». Comme l’explique Henri Janneau, le président de l’entreprise, l’entraide est gravée dans l’ADN de Janneau Menuiseries « la solidarité et l’esprit d’ouverture sont au coeur de l’entreprise. C’est donc naturellement que j’ai décidé de nous mobiliser en soutenant la lutte contre le Covid-19 ».

Le coronavirus prête-il à changer ses fenêtres ?

Mais les Français, dont 11,3 millions sont désormais au chômage partiel, seront-ils au rendez-vous pour acheter ces fenêtres et ainsi reverser la somme promise à la fondation ? Alors que de l’autre côté, Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, compare l’impact économique de cette crise sanitaire à « la grande dépression de 1929 », en parlant d’une crise qui durera « des années », tout en expliquant que la France connaitra sans doute sa pire année de récession depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale… Une majorité de Français se retrouve en difficulté financière, et voit son pouvoir d’achat diminuer, quelques jours à peine après le déconfinement.

Janneau Menuiseries axe donc sur la communication pour parler de son mouvement au plus grand nombre, et convaincre d’investir dans ses fabrications. Cette opération de mécénat, qui se tient jusqu’au 31 mai, est relayée « via une campagne média radio et TV nationale (sur RTL et en parrainage de l’émission C’est Canteloup diffusée sur TF1), ainsi que sur les réseaux sociaux et via les membres du réseau de Partenaires Certifiés panneau ». Les Français soutenant les soignants depuis le début de la crise, cette opération pourrait malgré tout être un succès.

