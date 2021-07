Le 25 juin dernier, le SNFA, organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs spécialisés dans les menuiseries extérieures en aluminium, a tenu son assemblée générale 2021. L’occasion d’annoncer la présidence de son bureau tout en abordant lors de tables rondes les enjeux du secteur, notamment environnementaux.

Réalisée sous la forme d’un plateau TV interactif, l’assemblée générale 2021 du SNFA a commencé avec l’annonce de la réélection de son président et de son bureau. C’est durant un Conseil d’Administration Extraordinaire précédant l’AG, que Bruno Léger, directeur général du groupe Liébot, a été réélu président par les administrateurs du SNFA. Les nouveaux membres du bureau ont ensuite été présentés. Chacun a été assigné à une fonction particulière, souvent liée à leur activité professionnelle :

Sylvain Charretier, directeur général de Tiaso : président de la section Cloisons

Jean-Luc Génin, directeur commercial d’Horizal : président de la section Garde-Corps

Dominique Lamballe, PDG de FenêtréA : président de la section Fenêtres et Portes

Aymeric Reinert, directeur général de Profils Systèmes : président de la section Concepteurs Gammistes

Benoît Schemel, dirigeant de FBS Vérandas : président de la section Vérandas et Pergolas

Dominique Thomasson, président de Coveris : président de la section Fenêtres et Façades

Olivier Vincent, directeur comptable du groupe Valfidus : trésorier



Trois tables rondes sur l’actualité environnement et communication



En deuxième partie de l’AG, le SNFA a animé des tables rondes, en présence d’intervenants professionnels. Les deux premières se sont centrées sur l’actualité environnementale, dans laquelle le secteur de la menuiserie aluminium s’implique, avec des mesures en faveur de l’économie circulaire.

La loi AGEC et l’arrivée au 1er janvier 2022 d'une Responsabilité Elargie du Producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du bâtiment, a notamment incité le SNFA à lancer Valobat. L’éco-organisme tend à répondre aux objectifs de la REP concernant la collecte, le tri et le recyclage des déchets issus de la construction, qui sont estimés à 46 millions de tonnes.

Le plus gros enjeu environnemental du SNFA se concentre toutefois sur la RE2020. Les acteurs du secteur tendent à trouver des solutions de parois vitrées adaptées à chaque type de bâtiment. Cela permettrait « d’optimiser ses performances en termes d’isolation, de facteur solaire et de transmission lumineuse. Les apports solaires ont un rôle majeur à tenir dans la construction que ce soit pour baisser la consommation de chauffage ou pour accéder à la lumière naturelle par exemple », commente le SNFA.

Un équilibre à trouver et qui résonnera avec un débat gouvernemental actuel concernant l’habillage des bâtiments tertiaires par des façades rideaux. Bien que pratique à la pose et offrant différentes configurations architecturales, cette technique doit se perfectionner pour être conforme aux seuils énergétiques et environnementaux mais aussi à des impératifs comme l’acoustique ou la sécurité.



Le SNFA participe également à la RE2020 à travers la création de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) collectives. Celles-ci signaleraient un bilan carbone des profilés aluminium fortement réduit grâce à des billettes aluminium fabriquées par une énergie renouvelable ou avec du contenu recyclé. L’organisation professionnelle va même plus loin dans la collaboration, avec la conception d’un futur configurateur, qui générera à partir de FDES collectives du SNFA, appelées « mères », des FDES « filles » appelées « projet ». Ainsi, leurs données seront optimisées aux spécificités réelles installées, telles que les composants ou dimensions.



La communication a été le sujet de la troisième et dernière table ronde, qui a comptabilisé 20,6 millions personnes atteintes par la campagne TV, radio, digitale et presse déployée par l’organisme en 2020. Côté communication digitale, bâtir-en-alu.fr, le futur portail du SNFA, a été présenté.

Active dès l’automne 2021, l’interface comprendra un espace d’accueil et direction pour guider et informer les professionnels, particuliers et futures recrues de la menuiserie aluminium.



Virginie Kroun